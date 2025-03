Depuis un peu plus de deux ans, les géants de l'IA cherchent le plus possible à occuper l'actualité en lançant toujours plus de nouveautés marquantes. Dernièrement, c'est ChatGPT qui s'est encore illustré dans le domaine, avec une nouvelle fonction de génération d'images qui a fait franchement fureur à travers la planète. Alors, est-ce que cette nouvelle annonce de Gemini a pour objectif de donner un peu de lumière à l'IA de Google ?