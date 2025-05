En début de semaine, Google organisait l'édition 2025 de sa conférence Google I/O, qui tournait majoritairement autour de l'intelligence artificielle. Et au-delà des différentes innovations qui ont été proposées au public à cette occasion, le géant américain a aussi transformé les abonnements qui permettent d'utiliser ses services d'IA. Alors, à côté de Gemini, on peut dire bienvenu à Google AI Pro et à Google AI Ultra !