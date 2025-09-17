Les téléchargements sont passés de 8,7 millions en août à 12,6 millions ce mois-ci et Gemini est devenu l'outil numéro 1 dans le top 10 de l'App Store américain en quelques jours seulement. L'IA est désormais loin devant ses concurrents qui ne sont pas parvenus à grappiller des places dans ce classement. Mais ce n'est pas tout : pour les iPhone, Gemini est désormais l'une des 5 meilleures applications, et ce, dans 108 pays. Sur le Google Play Store, la tendance se vérifie aussi : dans le classement américain, l'app, qui était auparavant 26e, s'est hissée à la seconde place juste derrière ChatGPT.