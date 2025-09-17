Le modèle Nano Banana fait fureur : depuis sa sortie en août dernier, l'outil voit ses chiffres s'envoler. Il est désormais numéro 1 sur l'App Store américain.
Bien décidé à concurrencer ChatGPT, Google a lancé un nouveau modèle d'image IA à la pointe de la technologie, Gemini 2.5 Flash Image. Surnommé Nano Banana et spécifiquement conçu pour le grand public, l'outil a beaucoup plu et Adobe l'a même intégré au sein de ses outils en ligne.
Mais ce n'est visiblement pas la fin de l'histoire : l'arrivée de ce nouveau modèle a aussi propulsé l'app Gemini tout en haut du classement de l'App Store US. On fait le point.
Gemini, numéro 1 du Top 10 de l'App Store aux USA
La société AppFigures a récemment partagé des analyses très intéressantes concernant l'application mobile Gemini. Selon elle, l'outil aurait vu ses téléchargements bondir de 45 % en septembre. Une hausse impressionnante que l'on doit probablement au succès du modèle Nano Banana, lancé fin août.
Les téléchargements sont passés de 8,7 millions en août à 12,6 millions ce mois-ci et Gemini est devenu l'outil numéro 1 dans le top 10 de l'App Store américain en quelques jours seulement. L'IA est désormais loin devant ses concurrents qui ne sont pas parvenus à grappiller des places dans ce classement. Mais ce n'est pas tout : pour les iPhone, Gemini est désormais l'une des 5 meilleures applications, et ce, dans 108 pays. Sur le Google Play Store, la tendance se vérifie aussi : dans le classement américain, l'app, qui était auparavant 26e, s'est hissée à la seconde place juste derrière ChatGPT.
1,6 million de dollars générés le mois dernier
On le voit, la génération d'images a le vent en poupe chez les utilisateurs grand public et cela impressionne même Josh Woodward, vice-président de Google Gemini et de Google Labs. Ce dernier a récent publié un post sur X.com (anciennement Twitter) pour partager des chiffres record : « Au cours des 4 derniers jours, l’app Gemini a obtenu : + 13 millions de nouveaux utilisateurs (plus de 23 millions au total à présent), + 300 millions d'images supplémentaires (plus de 500 millions au total à présent). Nano Banana est incroyable ! »
Bien sûr, ce succès se vérifie également au niveau financier. Si Gemini avait rapporté, pour les appareils iOS, 115 000 dollars à Google en janvier 2025, ce chiffre a explosé en août et a atteint plus de 1,6 million de dollars. Les sommes obtenues en septembre suivent, elle aussi, cette tendance.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Google a donc largement de quoi se frotter les mains. Le succès de Nano Banana se vérifiera-t-il sur le long terme ? L'avenir nous le dira.