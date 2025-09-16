L'application Gemini évolue en version iOS et Android : la barre d'outils vient d'être améliorée pour simplifier l'utilisation du service.
Gemini est de plus en plus utilisé. On retrouve désormais cette technologie dans les outils en ligne Adobe et à la place de Google Assistant dans Google Home. Récemment, les développeurs ont mis les bouchées doubles pour booster cette intelligence artificielle. Parmi les nouvelles fonctions, on trouve notamment l'importation de fichiers audio et un mode Apprentissage guidé.
Mais ce n'est pas tout : après avoir optimisé l'interface web de Gemini, l'application mobile vient également de bénéficier d'améliorations. On fait le point.
Un menu "Outils" plus épuré et plus compact
Auparavant, dans l'application mobile Gemini, l'utilisateur pouvait accéder à différents outils dans la barre d'invite. Ceux-ci étaient mis en avant grâce à plusieurs boutons : « Vidéo », « Apprentissage » et « … », qui permettait notamment d'accéder à la liste complète. Google a choisi de simplifier cette présentation en remplaçant ces éléments par un seul bouton.
En cliquant sur « Outils », on accède, sans surprise, à toutes les fonctionnalités avancées de Gemini :
- Créer des images (orné d'un emoji « banane », un clin d'oeil au modèle Gemini 2.5 Flash Image, surnommé Nano Banana) ;
- Deep Research ;
- Canvas ;
- Apprentissage guidé.
Chaque outil est illustré par une icône afin que l'utilisateur les repère plus facilement et évite d'appuyer par erreur sur une fonction. Google mise donc de plus en plus sur le minimalisme pour simplifier la prise en main de son outil.
Des suggestions d'invites pour guider l'utilisateur
Google a également fait des efforts côté pédagogie puisqu'il a placé une série de mini-invites juste en dessous de la phrase d'accueil (« Bonjour ») de son outil. En cliquant sur l'une d'entre elles, on accède à des suggestions permettant de démontrer les capacités de Gemini. Les invites proposées disparaissent au fur et à mesure de la saisie.
Auparavant visible uniquement en version bêta, la mise à jour est désormais poussée sur les versions stables des applications iOS et Android de Gemini. Google n'a, toutefois, pas précisé quand le déploiement serait terminé. Si vous ne voyez pas encore ces modifications, il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour y accéder à votre tour.
