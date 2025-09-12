Comme le précise Google, les utilisateurs gratuits peuvent importer des fichiers audio de dix minutes maximum par fichier. Les abonnés aux plans Google AI Pro ou Ultra disposent d'un plafond étendu jusqu'à trois heures par fichier, ce qui couvre des conférences ou séminaires complets. Chaque utilisateur peut envoyer jusqu'à dix fichiers par requête, mais la durée totale des fichiers ne doit pas dépasser la limite imposée par le compte.

Les fichiers audio importés sont entièrement traités par Gemini. L'IA restitue le texte, identifie les intervenants, génère des résumés et propose une extraction des points clés et des tâches associées. Les formats pris en charge incluent MP3, M4A et WAV. Pour les fichiers vidéo, la taille maximale varie de deux Go pour les utilisateurs gratuits à une heure pour les abonnés payants. Les fichiers ZIP peuvent contenir jusqu'à dix fichiers, et les dossiers de code ou dépôts GitHub peuvent atteindre jusqu'à 5 000 fichiers et 100 Mo.

Les professionnels peuvent aller plus loin avec les forfaits AI Pro ou AI Ultra. Ces abonnements permettent d’envoyer des fichiers de trois heures. De quoi couvrir un séminaire complet ou plusieurs épisodes d’un podcast sans avoir à découper les enregistrements.

Un processus bien en phase avec la stratégie habituelle de Google. Les utilisateurs testent gratuitement une nouveauté, puis un plan payant étend les limites pour les usages intensifs. Le plan AI Pro est proposé à 21,99 euros par mois. L’offre Ultra, plus complète, est plus adaptée auux étudiants, journalistes, podcasteurs ou entreprises qui doivent traiter des volumes conséquents d’enregistrements.

Le marché de la transcription automatique connaît déjà plusieurs solutions spécialisées, souvent payantes. Selon Grand View Research, il pesait plus de 1,6 milliard de dollars en 2023 et pourrait dépasser les 5 milliards en 2030. L’arrivée de Google dans ce secteur, via Gemini, va peut-être, qui sait, exciter la concurrence et tirer, on l'espère, les prix vers le bas.