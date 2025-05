Car depuis le mois de février, la firme de Mountain View permet à tous les utilisateurs de son IA d'y uploader des documents. Une fonction essentielle pour rester compétitive, alors que les chatbots ne cessent de s'améliorer avec tout un tas d'outils. Cependant, il était jusqu'alors possible de n'insérer qu'un seul fichier par prompt ; si l'on tentait d'en intégrer un second, alors le premier était effacé. Ce n'est désormais plus le cas.