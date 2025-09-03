Adobe souligne l’importance de proposer une diversité de modèles d’IA générative. En plus des modèles Firefly, déjà utilisables à des fins commerciales sans restriction, les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi d’autres modèles partenaires.

Sont présents, ceux de Google, OpenAI, Black Forest Labs, Runway, Pika, Ideogram, Luma AI ou Moonvalley. Chaque modèle possède ses propres caractéristiques stylistiques, permettant aux créateurs de sélectionner celui qui correspond le mieux à leurs besoins, sans avoir à changer de plateforme.