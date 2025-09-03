Adobe enrichit ses outils Firefly et Adobe Express avec de l'IA. Après divers autres modèles, dont celui d'OpenAI, mais également d'Ideogram, c'est au tour de Gemini 2.5 Flash Image de débarquer dans les outils en ligne de l'éditeur de logiciels.
Après le succès du modèle Nano Banana sur Gemini, Adobe a annoncé l’intégration du modèle Gemini 2.5 Flash Image de Google au sein de ses applications Adobe Firefly et Adobe Express. Cette collaboration permet aux utilisateurs d’accéder à de nouvelles fonctionnalités de création assistée par intelligence artificielle, directement intégrées à leurs outils habituels.
Une intégration pour booster votre créativité
Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais exploiter les capacités de Gemini 2.5 Flash Image dans certains outils d'Adobe. En plus de ça, les utilisateurs peuvent évidemment bénéficier des fonctionnalités existantes d’Adobe. Plusieurs cas d’usage sont mis en avant :
Pour les spécialistes des réseaux sociaux : il est possible de créer une série d’illustrations cohérentes dans Firefly. Après ça, on peut les importer dans Adobe Express pour les animer, les redimensionner ou générer des légendes à partir de prompts textuels.
Pour les responsables marketing et les PME : l’outil facilite l’adaptation de visuels à différents supports (réseaux sociaux, flyers, présentations, e-mails, etc.). Il offre des options pour modifier les arrière-plans, ajouter des éléments ou générer des variations réalistes, tout en respectant l’identité visuelle de la marque.
Pour les designers : la création de prototypes de produits ou de personnages dans Firefly peut être suivie d’ajustements dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, optimisant le processus de conception.
Adobe veut plusieurs modèles d'IA générative
Adobe souligne l’importance de proposer une diversité de modèles d’IA générative. En plus des modèles Firefly, déjà utilisables à des fins commerciales sans restriction, les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi d’autres modèles partenaires.
Sont présents, ceux de Google, OpenAI, Black Forest Labs, Runway, Pika, Ideogram, Luma AI ou Moonvalley. Chaque modèle possède ses propres caractéristiques stylistiques, permettant aux créateurs de sélectionner celui qui correspond le mieux à leurs besoins, sans avoir à changer de plateforme.
Que les utilisateurs se rassurent, les contenus générés et importés dans les solutions Adobe ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d’IA, conformément à la politique de l’entreprise. De plus, des crédits de contenus sont automatiquement associés aux créations générées exclusivement par l’IA dans Firefly et Express, afin d’assurer une transparence sur leur origine.
Disponibilité et conditions d’accès
Gemini 2.5 Flash Image est accessible dès maintenant dans le module Du texte à l’image de Firefly, ainsi que dans Firefly Boards (en version bêta) et Adobe Express. Les abonnés payants à Adobe Firefly ou à la formule Creative Cloud Pro bénéficient d’un accès illimité à ce modèle. Les nouveaux utilisateurs de la version gratuite de Firefly peuvent, quant à eux, générer jusqu’à 20 créations.
- Création d'image rapidement à partir d'une description.
- L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
- L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.