Harmonize est la fonction la plus impressionnante présentée par Adobe, mais n'est pas une nouveauté. Baptisée Project Perfect Blend lors de son annonce en 2024, celle-ci arrive maintenant en bêta dans les versions web et de bureau (PC et Mac) de l'éditeur d'images pour les utilisateurs enregistrés.

Harmonize permet d'intégrer à peu près n'importe quelle image dans une image existante, plus de laisser l'IA détourer le sujet et appliquer les réglages nécessaires pour une intégration parfaite dans l'image principale. Prenons l'exemple qui nous a été donné, à savoir un fauteuil de designer à intégrer dans une scène pour en faire une image publicitaire. Il suffit ici d'ajouter l'image du fauteuil, puis Harmonize va travailler pour appliquer à cette dernière la bonne lumière, ajouter une ombre en fonction de la source d'éclairage de la scène, et modifier les couleurs pour respecter l'ambiance générale. Trois versions sont proposées à l'utilisateur, qui choisit celle qui convient le mieux.