L'objectif de cette fonctionnalité est de détecter automatiquement les éléments ou sujets indésirables au sein d'une image. Une fois ces distractions identifiées, l'outil procède à leur suppression et permet ainsi de mettre le sujet bien plus en valeur. Cette option vient compléter les fonctionnalités « Generative Remove » et « Reflection Removal » déjà disponibles au sein d'Adobe Lightroom.