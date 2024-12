Magique, Reflection Removal ? Pas tout à fait. En réalité, son fonctionnement repose sur des bases méthodiques et pragmatiques. Lorsqu’une vitre parasite une photo, deux scènes se superposent : celle que vous voulez capturer et celle, involontaire, des reflets. Pour Adobe, il s’agissait donc de trouver un moyen de séparer ces deux images. Et pour y parvenir, l’entreprise a naturellement fait appel à l’intelligence artificielle.