En version 1.4, Luminar AI rajoute l'effet Bokeh et améliore les algorithmes Ciel AI

Particulièrement mis en avant par Skylum, l’algorithme Ciel AI était encore perfectible sur les précédentes versions du logiciel. Pour rappel, cet outil permet de substituer le ciel d’une de vos photos par un autre, plus à votre goût. Une fonctionnalité qui ferait s’étouffer les vieux de la vieille de la photographie, et qui se rapproche plus volontiers de la manipulation d’images que du développement photographique, mais qui permet à tout un chacun d’obtenir un rendu agréable à l’œil, sans effort.