Ajustez vos portraits comme un pro avec Luminar AI

Débuter en retouche de photo peut sembler compliqué. En effet, quiconque n'a jamais utilisé Lightroom ou Photoshop, les mastodontes dans le domaine, peut être démotivé à l'idée de mettre le nez dans un logiciel certes efficace, mais difficile à appréhender. L'une des solutions se trouve du côté de chez Skylum , qui propose un logiciel à la portée de tous et performant : Luminar AI. Grâce à ses catalogues de modèles, ses nombreux réglages et l'utilisation d'intelligence artificielle conçue pour l'édition des corps et des visages, retoucher une photo est un jeu d'enfant ! Voyons comment ajuster vos portraits comme un professionnel avec Luminar AI.