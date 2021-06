Nik Collection 4 : nouveaux outils, interface épurée... La suite logicielle fait peau neuve

Créer un outil plus puissant, plus flexible et plus créatif : voilà le leitmotiv de DxO derrière la nouvelle édition de son logiciel-plugin Nik Collection. L'éditeur travaille main dans la main avec des photographes partenaires pour améliorer ses produits et ça se voit : entre épuration de l’interface, développement des outils et optimisation du processus de retouche de photo, Nik Collection 4 fait la part belle au renouveau. Faisons le tour des nouveautés du logiciel de retouches photo .