Luminar AI reçoit la mise à jour Update 3 : on fait le tour des nouveautés

L’outil, enrichi d’intelligence artificielle Sky AI, est désormais capable de mieux reconnaître la ligne d’horizon d'un paysage et ainsi d'y intégrer un nouveau ciel, plus naturellement. Le logiciel promet des reflets sur l’eau plus réalistes et, pour cela, intègre des curseurs de « Brume », « Chaleur », « Luminosité » et « Flou aquatique ». Enfin, le ré-éclairage de scène a été amélioré pour détecter avec précision les couleurs de l'image traitée et ainsi harmoniser tous les éléments ajoutés ou modifiés.