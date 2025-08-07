Après OpenAI, c'est au tour de Google de s'intéresser à l'apprentissage. Le géant du Web vient de déployer un nouveau mode très utile au sein de Gemini.
- Google intègre un mode Apprentissage Guidé à Gemini, offrant une approche éducative plus interactive et dynamique.
- Le mode évite les réponses toutes faites, expliquant en profondeur pour renforcer la compréhension et la mémorisation.
- Gemini enrichit aussi l'expérience avec des quiz personnalisés, aides à la révision, et intégration de contenus YouTube.
Les développeurs de Google rivalisent d'imagination pour faire de Gemini un outil incontournable. Après avoir amélioré son interface, ils ont déployé cette technologie dans WearOS et préparent le remplacement de Google Assistant dans Android Auto. Ils ont aussi mis au point une fonctionnalité qui permet aux parents de générer des livres pour enfants. La dernière nouveauté en date concerne l'éducation : un nouveau mode, nommé Apprentissage Guidé, vient tout juste d'être annoncé.
Le mode Apprentissage Guidé débarque dans Gemini
On le sait, l'IA a mauvaise presse en matière d'apprentissage : les cas de triche se multiplient à l'université et même les chercheurs sont pris la main dans le sac. Pour éviter cela, les acteurs du domaine tentent de montrer patte blanche, à l'instar d'OpenAI qui a lancé la semaine dernière un mode Étude (« Study mode » en anglais) dans ChatGPT. Google semble lui aussi vouloir s'attaquer au problème.
Dans une récente annonce, le géant du Web a annoncé vouloir « créer une expérience d'apprentissage plus dynamique et efficace ». Il a mis au point le mode Apprentissage Guidé, dont le but est d'améliorer la compréhension des problèmes par les utilisateurs. Alors que les études montrent que l'IA a tendance à affaiblir les capacités cognitives, Google souhaite apparemment inverser la tendance.
Le fonctionnement du nouveau mode est simple : l'IA ne fournira plus de réponses toutes faites, mais proposera, au contraire, de décortiquer les concepts complexes pour faciliter la compréhension et la mémorisation par l'utilisateur.
D'autres fonctionnalités annoncées par Google
Google a aussi lancé plusieurs autres fonctionnalités intéressantes :
- Il sera désormais possible, en demandant la création de quiz dans Canvas, de préciser le nombre de questions souhaitées ainsi que leur type ;
- Gemini pourra fournir une aide à la révision en générant des fiches et des guides d'étude ;
- L'IA sera aussi capable d'intégrer des visuels et des vidéos YouTube dans ses explications. Il faudra, au préalable, avoir connecté l'appli YouTube à Gemini.
Le déploiement de ces nouveautés a démarré le 31 juillet dernier et devrait être finalisé pour le 15 août prochain. Elle seront d'emblée accessibles dans toutes les langues et régions prises en charge par Gemini et seront disponibles tous les âges, à l'exception des quiz, fiches et guides d'étude qui ne pourront pas être consultés par les personnes ayant moins de 18 ans. Google précise notamment que « certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur l'application Web Gemini et le Web mobile. »
À noter, seuls certains types de comptes et les organismes à but non lucratif pourront accéder à ces fonctionnalités (Business Starter, Standard, Plus, Enterprise Starter, Standard, Plus, Education Fundamentals, Standard, Plus, Frontline Starter and Standard, Essentials et Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus). Les propriétaires de modules Gemini Business, Enterprise, Education et Education Premium pourront aussi en bénéficier.
