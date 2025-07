ChatGPT peut répondre à n'importe quelle question ou presque, et les collégiens, les lycéens ou encore les étudiants se sont jetés sur cet outil pour faciliter la rédaction de leurs devoirs. L'IA, c'est très pratique pour avoir une information en quelques secondes, mais pas forcément la meilleure solution pour apprendre et raisonner comme on nous l'apprend à l'école ou à l'université, sans compter les fausses réponses parfois générées par la technologie. Pour répondre aux inquiétudes des parents et des enseignants, OpenAI dévoile aujourd'hui un nouveau mode censé réconcilier le monde de l'éducation avec l'IA et encourager les enfants à faire preuve de réflexion plutôt que d'attendre une réponse toute prête.