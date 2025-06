Et même s'il y avait une volonté plus accusée, il est aujourd'hui difficile d'avoir entre les mains un outil pouvant prouver avec certitudes l'usage de l'IA. Discutant des nouveaux détecteurs d'intelligence artificielle, un papier de l'International Journal for Educational Integrity explique ainsi que « les outils présentaient des incohérences, produisant des faux positifs et des classifications incertaines ». Ces instruments ont par exemple tendance à produire, aux États-Unis, plus de faux positifs lorsque exposés à des travaux réalisés par des élèves dont la langue maternelle n'est pas l'anglais.

Enfin, les universités elles-mêmes ne savent pas sur quel pied danser. Les premières directives issues de grandes institutions telles que Harvard ou Yale indiquent ainsi que c'est aux facultés et aux professeurs de décider par eux-mêmes de l'utilisation de l'IA qui pourrait être faite à l'occasion de leurs cours. Un flou total qui fait craindre aux professeurs l'explosion dans les années à venir d'une épidémie de triche portée par l'IA.