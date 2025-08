Google a identifié plusieurs cas d'usage pour cette fonctionnalité, mettant avant tout l'accent sur son potentiel éducatif, au-delà même de sa dimension ludique. L'entreprise suggère notamment d'utiliser l'outil pour « aider votre enfant à comprendre un sujet complexe : créer une histoire qui explique le système solaire à mon enfant de cinq ans ».

Les parents peuvent également s'en servir pour « enseigner une leçon à travers la narration : apprendre à un garçon de sept ans l'importance d'être gentil avec son petit frère. Mon fils adore les éléphants, alors faisons du personnage principal un éléphant ».

Une troisième application consiste à « donner vie aux œuvres d'art personnelles » en téléchargeant le dessin d'un enfant et en demandant à Gemini d'écrire « une histoire créative qui donne vie à son dessin ». Cette fonctionnalité permet de stimuler la créativité enfantine juste avant le coucher, en transformant un simple gribouillage en récit illustré et narré. Pour rappel, elle est disponible depuis hier avec l'application Gemini sur ordinateur et mobile.