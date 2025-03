Côté programmation, Canevas s'adresse tout particulièrement aux développeurs web et front-end. Il permet non seulement de générer du code HTML ou React, mais aussi d'en visualiser immédiatement le rendu dans une fenêtre dédiée. Ainsi, il devient possible d'apporter des modifications en temps réel sans avoir à basculer constamment entre éditeur et navigateur.



Cette prévisualisation instantanée se révèle particulièrement utile pour les développeurs souhaitant tester rapidement des prototypes ou vérifier l'apparence finale d'un formulaire ou d'un composant interactif. Une approche similaire avait été adoptée récemment par ChatGPT Canvas, qui avait intégré la prévisualisation directe du code React et HTML dans son interface.