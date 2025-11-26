Mais aujourd'hui, c'est une autre de ses sorties qui cause l'émoi : « J'utilise ChatGPT tous les jours depuis 3 ans. Je viens de passer 2 heures sur Gemini 3. Je ne reviendrai pas en arrière. Le bond en avant est incroyable : raisonnement, vitesse, images, vidéo... tout est plus net et plus rapide. J'ai l'impression que le monde vient de changer, encore une fois », a, en effet, déclaré le patron de Salesforce dans une récente publication parue sur X.com.