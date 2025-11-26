Deux heures : c'est le temps qu'il aura fallu à Marc Benioff, PDG de Salesforce, pour tourner définitivement le dos à ChatGPT et adopter le nouveau modèle Gemini 3.
Google a dévoilé il y a une semaine sa nouvelle pépite IA, Gemini 3. Pour faire face à ce modèle extrêmement performant, la concurrence s'organise déjà : Open AI a aussitôt lancé Opus 4.5 et Elon Musk a déployé Grok 4.1. OpenAI lui-même semble en mauvaise posture. Pour enfoncer le clou, Marc Benioff, PDG de Salesforce, vient de faire une déclaration qui pourrait bien rebattre les cartes dans le monde de l'intelligence artificielle.
Le PDG de Salesforce tourne le dos à OpenAI
Marc Benioff, l'un des géants de la gestion de la relation client, est une personnalité influente dans le monde de la Tech. Ancien vice-président d'Oracle Corporation, propriétaire du Time Magazine et décoré chevalier de la Légion d'honneur, il est connu pour ses prises de position publiques et a notamment défrayé la chronique le mois dernier pour avoir soutenu Trump, avant de s'excuser publiquement.
Mais aujourd'hui, c'est une autre de ses sorties qui cause l'émoi : « J'utilise ChatGPT tous les jours depuis 3 ans. Je viens de passer 2 heures sur Gemini 3. Je ne reviendrai pas en arrière. Le bond en avant est incroyable : raisonnement, vitesse, images, vidéo... tout est plus net et plus rapide. J'ai l'impression que le monde vient de changer, encore une fois », a, en effet, déclaré le patron de Salesforce dans une récente publication parue sur X.com.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Une déclaration loin d'être anodine
L'entreprise Salesforce fait partie des premières entreprises à avoir ouvert grand les bras à l'IA. Elle s'est rapidement associée à OpenAI et a intégré sa technologie dans ses produits pour booster sa croissance. Mais il faut croire que ce partenariat est déjà de l'histoire ancienne puisque son PDG se tourne désormais vers Gemini 3. Ce modèle multimodal, adapté aussi bien au grand public qu'aux développeurs, séduit notamment grâce à sa polyvalence et à sa rapidité.
Ce désaveu total montre bien que les efforts de Google, qui a récemment lancé le très populaire générateur d'images Nano Banana et son successeur Nano Banana Pro, sont en train de payer. Face à un tel revirement de situation, de nombreuses sociétés vont probablement s'intéresser à Gemini 3 et suivre l'exemple de Marc Benioff.
La roue serait-elle donc en train de tourner pour OpenAI ? Avec un tel soutien, Google a, en tout cas, tout ce qu'il faut pour prendre bientôt les commandes du secteur hyper-concurrentiel de l'intelligence artificielle.