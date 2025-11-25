Bien décidé à damer le pion à ses rivaux Gemini 3 et GPT-5.1, Anthropic vient de dévoiler son nouveau modèle, Claude Opus 4.5.
Anthropic, créateur de Claude AI, ne recule devant rien pour devenir incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors que les experts prédisent une explosion prochaine de la bulle spéculative IA, la société a récemment tissé un important partenariat avec NVIDIA et Microsoft et a également fait les yeux doux à Google pour booster sa technologie.
Ayant déjà lancé Haiku 4.5 le mois dernier, elle vient de présenter un nouveau modèle doté d'excellentes performances.
Anthropic lance un modèle aux performances inégalées
L'équipe Anthropic a annoncé hier l'arrivée du modèle Claude Opus 4.5. Selon elle, il s'agit du « meilleur modèle au monde pour la programmation, les agents et l'utilisation informatique. Il excelle également dans les tâches quotidiennes telles que la recherche approfondie et la manipulation de diapositives et de feuilles de calcul. »
Cette nouvelle technologie coiffe notamment au poteau Gemini 3 Pro et GPT-5.1 avec un score de 80,9 % au test SWE-Bench Verified, un score de 98,2 % au test agentique 𝜏²-Bench Telecom et 59,3 % au test Terminal Bench 2.0. Doté d'un raisonnement plus précis et d'excellentes capacités de résolution créative de problème, il s'agit également du « modèle le plus robuste » conçu par la firme. Sa consommation en jetons est aussi moindre que celle de ses grands frères.
De nombreuses améliorations au programme
Afin de prouver l'efficacité de sa création, Anthropic a, en parallèle annoncé de nombreuses mises à jour :
- Claude Code, désormais disponible en tant qu'application de bureau, dispose d'un nouveau mode Planification qui permet à l'IA de « (poser) des questions préalables pour clarifier le processus, puis (de générer) un fichier plan.md modifiable par l’utilisateur avant l’exécution » ;
- La mémoire de travail de l'IA a été boostée : les longs échanges avec l'app Claude ne s'interrompent plus car l'outil est désormais capable de « (résumer) automatiquement le contexte précédent si nécessaire, permettant ainsi de poursuivre la discussion » ;
- L'extension Claude pour Chrome sort de sa phase pilote et peut être utilisée par les abonnés Max ;
- Claude pour Excel est disponible en version bêta pour les abonnés Max, Enterprise et Team.
Il est possible d'accéder à Opus 4.5 dès aujourd'hui sur les apps, l'API et les plateformes cloud d'Anthropic. La société a notamment précisé que les limites ont été retirées pour ceux qui ont accès au nouveau modèle sur Claude ou Claude Code. Afin de faciliter son adoption, la limite a également été augmentée pour les abonnés Max ou Team Premium.
Reste à savoir quels seront les retours des utilisateurs sur cette avancée.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique