Dans un entretien recueilli par Futurism, l'auteur avance que les investissements massifs dans l'IA reposent sur une hypothèse fondamentalement erronée : la capacité des modèles de langage à remplacer efficacement les travailleurs humains. Doctorow révèle que 95% des entreprises qui tentent d'implémenter des solutions d'IA échouent dans leurs expérimentations. Malgré ces échecs répétés, les méga-corporations technologiques continuent de vendre aux investisseurs l'illusion d'une révolution productive imminente.

L'éditeur de ChatGPT OpenAI a franchi le cap historique d'une valorisation de 500 milliards de dollars en 2025, devenant la start-up privée la plus chère au monde. Son concurrent Anthropic n'est pas en reste avec une levée de fonds record de 13 milliards de dollars qui propulse sa valorisation à 183 milliards de dollars. Mistral AI est aujourd'hui valorisée 11,7 milliards d’euros après avoir levé 1,7 milliard. Microsoft, Amazon, Google et Meta ont collectivement dépensé près de 100 milliards de dollars en 2024 uniquement pour leurs infrastructures d'IA, tandis que Microsoft prévoit d'investir 80 milliards supplémentaires en centres de données IA pour 2025. Le secteur dans son ensemble a attiré 131,5 milliards de dollars d'investissements en 2024.