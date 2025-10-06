L'auteur de science-fiction et critique technologique Cory Doctorow alerte sur l'imminence d'un krach de l'industrie de l'intelligence artificielle. Selon lui, cette bulle financière est alimentée par des promesses irréalistes et menace aussi bien l'économie mondiale que les emplois de millions de travailleurs.
On le sait, le secteur de l'IA traverse une période d'euphorie financière, mais cette dernière masquerait une réalité économique préoccupante. Cory Doctorow, auteur et figure reconnue de la critique technologique, estime que cette bulle spéculative représente désormais un tiers de la capitalisation boursière américaine concentrée sur une poignée d'entreprises technologiques.
Une hypothèse économique erronée
Dans un entretien recueilli par Futurism, l'auteur avance que les investissements massifs dans l'IA reposent sur une hypothèse fondamentalement erronée : la capacité des modèles de langage à remplacer efficacement les travailleurs humains. Doctorow révèle que 95% des entreprises qui tentent d'implémenter des solutions d'IA échouent dans leurs expérimentations. Malgré ces échecs répétés, les méga-corporations technologiques continuent de vendre aux investisseurs l'illusion d'une révolution productive imminente.
L'éditeur de ChatGPT OpenAI a franchi le cap historique d'une valorisation de 500 milliards de dollars en 2025, devenant la start-up privée la plus chère au monde. Son concurrent Anthropic n'est pas en reste avec une levée de fonds record de 13 milliards de dollars qui propulse sa valorisation à 183 milliards de dollars. Mistral AI est aujourd'hui valorisée 11,7 milliards d’euros après avoir levé 1,7 milliard. Microsoft, Amazon, Google et Meta ont collectivement dépensé près de 100 milliards de dollars en 2024 uniquement pour leurs infrastructures d'IA, tandis que Microsoft prévoit d'investir 80 milliards supplémentaires en centres de données IA pour 2025. Le secteur dans son ensemble a attiré 131,5 milliards de dollars d'investissements en 2024.
Cette dynamique créerait un paradoxe économique dangereux. Les dirigeants d'entreprises, convaincus par les arguments commerciaux des vendeurs d'IA, licencient des employés pour les remplacer par des systèmes qui ne peuvent pas effectuer leur travail. Doctorow résume cette situation : "L'IA ne peut pas faire votre travail, mais un commercial d'IA peut convaincre votre patron de vous licencier et de vous remplacer par une IA incapable de faire votre travail."
Le secteur technologique a enregistré plus de 80 000 licenciements au premier semestre 2025, avec des entreprises comme Microsoft qui a supprimé plus de 15 000 postes en affirmant vouloir les remplacer par des agents d'IA. Chez nous, en France, c'est aussi le cas Onclusive : l'entreprise a justifié la suppression de 217 postes sur 383 par "l'apport de l'intelligence artificielle". Notons également Salesforce qui a licencié 4 000 employés pour les remplacer par des algorithmes.
Les "foundation models", ces modèles de base qui nécessitent des investissements colossaux en infrastructures et en énergie, génèrent actuellement des pertes financières considérables. Ces systèmes consomment des ressources monumentales sans produire les retours économiques promis.
Une catastrophe sociale programmée
Pour Doctorow, l'effondrement de cette bulle aura des conséquences sociales majeures. Lorsque les investisseurs réaliseront que les promesses de rentabilité ne se matérialiseront pas, les financements s'arrêteront brutalement. Les entreprises se retrouveront alors avec des postes supprimés et des systèmes d'IA non fonctionnels, créant un vide productif difficile à combler.
L'auteur explique que l'IA agit comme un poison lent dont il faudra tôt ou tard se débarrasser : "L'IA est l'amiante que nous enfonçons dans les murs de notre société et nos descendants devront l'extraire pendant des générations."
La seule solution préconisée par le critique consiste à "percer la bulle IA le plus rapidement possible" en démystifiant les capacités réelles des grands modèles de langage. Certains s'en sont déjà rendu compte. On pense notamment à Duolingo qui voulait entièrement miser sur l'IA avant de faire marche arrière assez rapidement.