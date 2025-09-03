Anthropic, l'entreprise qui opère le chatbot Claude, compte désormais parmi les start-up les plus valorisées au monde. Une nouvelle preuve de l'engouement inédit suscité par l'intelligence artificielle (IA).
- Anthropic, fondée en 2021 par d'anciens d'OpenAI, se spécialise dans l'IA avec une approche axée sur la sécurité.
- La start-up a levé 13 milliards de dollars, atteignant une valorisation record de 183 milliards.
- Avec plus de 300 000 clients, Anthropic connaît une forte croissance, mais ses dépenses en infrastructure soulèvent des questions sur sa rentabilité.
Fondée en 2021 par Dario Amodei et Daniela Amodei, anciens de chez OpenAI (et frère et sœur au passage), Anthropic se positionne comme une entreprise plus fiable et orientée vers la sécurité que ses rivales. De même, elle met en avant une philosophie axée sur le long terme et la confiance. Une formule gagnante, comme en témoigne son nouveau tour de table record.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Anthropic a triplé sa valorisation en moins d'un an
La start-up vient en effet de lever 13 milliards de dollars, un montant supérieur à ses attentes initiales : elle visait d’abord 5, puis 10 milliards. Cette opération porte sa valorisation à 183 milliards de dollars, contre 61,5 milliards lors de sa précédente levée de fonds au mois d'avril. Mieux encore, elle a quasiment triplé de valeur en moins d'un an, avec un total de plus de 27 milliards de dollars récoltés depuis sa création, notamment auprès de géants comme Amazon et Google.
Sa plateforme Claude est pour sa part plébiscitée par les entreprises évoluant dans la finance, la santé et le développement logiciel. Son outil de codage, Claude Code, génère déjà plus de 500 millions de dollars en revenus annualisés, avec une croissance multipliée par 10 en seulement trois mois. Au total, Anthropic compte plus de 300 000 clients professionnels.
« Anthropic est sur une trajectoire exceptionnelle, combinant excellence en recherche, leadership technologique et concentration sans relâche sur les clients », commente Divesh Makan, partenaire de la firme d'investissement Iconiq, qui a participé au tour de table.
Des dépenses qui dépassent l'entendement
C'est un gros coup pour Anthropic, qui vient titiller sa grande rivale OpenAI, dont la valorisation pourrait prochainement avoisiner les 500 milliards de dollars. Car l'IA est perçue comme la prochaine infrastructure universelle, suscitant une course effrénée entre géants pour sécuriser la puissance de calcul indispensable à l'entraînement de leurs modèles.
Avant la fin de l'année, Amazon, Google, Meta, Microsoft et OpenAI prévoient de dépenser plus de 300 milliards de dollars dans des centres de données. C'est 100 milliards de dollars de plus que le budget annuel de la Belgique, selon le New York Times.
« Nous constatons une croissance exponentielle de la demande sur l'ensemble de notre clientèle. Ce financement démontre la confiance extraordinaire des investisseurs dans nos performances financières et la force de leur collaboration avec nous pour continuer à alimenter notre croissance sans précédent », estime Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic.
Mais on ignore encore si les profits de la start-up permettent de compenser ses dépenses astronomiques dans l'infrastructure, ce qui semble, pour l'heure, peu probable.