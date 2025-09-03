La start-up vient en effet de lever 13 milliards de dollars, un montant supérieur à ses attentes initiales : elle visait d’abord 5, puis 10 milliards. Cette opération porte sa valorisation à 183 milliards de dollars, contre 61,5 milliards lors de sa précédente levée de fonds au mois d'avril. Mieux encore, elle a quasiment triplé de valeur en moins d'un an, avec un total de plus de 27 milliards de dollars récoltés depuis sa création, notamment auprès de géants comme Amazon et Google.