Depuis GPT-3 (2020), la règle empirique est simple : doubler les paramètres et l’électricité, récolter un bond spectaculaire en benchmarks. Mais la progression suit en réalité une loi logarithmique : chaque point supplémentaire exige dix fois plus de données et de GPU. Entre GPT-4 (86% sur MMLU) et GPT-5 (92%) l’amélioration reste mesurable, sans l’effet « wow » ressenti en 2023.

Analystes et chercheurs observent un plateau dans la courbe coûts/bénéfices. L’écosystème, gavé de capitaux, tente de justifier des valorisations stratosphériques alors que le rendement marginal décroît. Le fiasco perçu de GPT-5 agit comme révélateur : les investisseurs redoutent que l’IA générative ne livre plus de bonds qualitatifs proportionnels aux milliards injectés. OpenAI met en avant un score de 94,6% à AIME 2025 et 74,9% sur SWE, des benchmarks reconnus comme des standards de l'industrie. Pourtant, développeurs et rédacteurs se plaignent d’un code plus verbeux, de raisonnements bancals et d’un ton « corporate ». La valeur ajoutée tangible ne suit pas toujours les courbes des tableaux Excel.