Le couperet était tombé, mais la mobilisation a payé. Face à une fronde d'utilisateurs dépossédés de leur IA favorite, OpenAI opère un rétropédalage spectaculaire et réintègre GPT-4o, mais l'accès à ce modèle plébiscité pour son ton « chaleureux » se monnaie désormais.
Il aura fallu moins de 48 heures pour que la stratégie d’OpenAI se heurte à un mur : celui de ses utilisateurs les plus fidèles. Alors que le déploiement de GPT-5 suscitait déjà la fureur, c'est le retrait soudain et sans préavis du modèle GPT-4o qui a mis le feu aux poudres. Pris dans la tourmente, le PDG Sam Altman a dû présenter des excuses publiques pour un lancement « cahoteux » et annoncer le retour du prodige… mais à de nouvelles conditions.
Un retour sous conditions : le prix de la nostalgie
La nouvelle est tombée via un message laconique mais lourd de sens de Sam Altman : GPT-4o fait son grand retour dans l'interface de ChatGPT. Cependant, ce retour a un goût amer pour beaucoup. Auparavant accessible à tous, le modèle est désormais l'apanage des abonnés Plus, qui s'acquittent de 20 dollars par mois. Une décision qui transforme une fonctionnalité gratuite en un avantage payant, illustrant une recalibration rapide du modèle économique d'OpenAI face à la crise.
En lançant GPT-5, OpenAI avait fait le choix d'un nettoyage par le vide, désactivant une myriade d'anciens modèles pour imposer sa nouvelle architecture unifiée. Cette bascule forcée, sans période de transition, a été perçue comme une rupture de contrat par une partie de la communauté. Les utilisateurs se sont sentis dépossédés d'un outil qu'ils avaient appris à maîtriser et à apprécier, voyant leurs habitudes de travail et leurs conversations passées basculer vers un modèle au comportement différent.
En réintroduisant GPT-4o, OpenAI ne fait pas qu'éteindre un incendie ; l'entreprise s'offre une porte de sortie. Sam Altman a précisé que la firme allait « observer l'usage » du modèle pour décider « combien de temps » le maintenir. Cette concession ressemble donc à une mise à l'épreuve. Si les abonnés Plus plébiscitent massivement l'ancien modèle, OpenAI devra peut-être revoir sa stratégie de modèle unique. Dans le cas contraire, la disparition de GPT-4o pourrait n'être que partie remise.
Le choc des personnalités : quand l’IA devient un compagnon
Sur le papier, la proposition de GPT-5 est séduisante. OpenAI le présente comme plus précis, plus fiable et moins sujet aux hallucinations, ces fameuses réponses inventées. Son architecture vise à simplifier l'expérience utilisateur en sélectionnant automatiquement le sous-modèle le plus adapté à la tâche. Une quête d'efficacité et de rationalisation qui, pourtant, a laissé de nombreux utilisateurs de marbre, voire frustrés.
La véritable pomme de discorde ne se situe pas sur le terrain de la performance brute, mais sur celui de la personnalité. Là où GPT-5 est décrit comme formel, factuel et d'une froideur presque clinique, GPT-4o était loué pour son ton « chaleureux », sa créativité et son approche plus conversationnelle. Sur les forums comme Reddit, les témoignages poignants se sont multipliés, certains utilisateurs allant jusqu'à parler de la perte d'un « ami » ou d'un « compagnon ». OpenAI a sans doute sous-estimé la force de cet attachement affectif.
Cet épisode est symptomatique d'un changement de paradigme. Les utilisateurs ne recherchent plus seulement un outil performant, mais une interface avec laquelle ils peuvent développer une forme de relation. La « personnalité » d'une IA devient un critère de choix aussi important que sa capacité à traiter des données. Pour OpenAI et ses concurrents, la leçon est claire : ignorer la dimension quasi relationnelle de ces technologies, c'est prendre le risque de s'aliéner sa propre communauté.