Sur le papier, la proposition de GPT-5 est séduisante. OpenAI le présente comme plus précis, plus fiable et moins sujet aux hallucinations, ces fameuses réponses inventées. Son architecture vise à simplifier l'expérience utilisateur en sélectionnant automatiquement le sous-modèle le plus adapté à la tâche. Une quête d'efficacité et de rationalisation qui, pourtant, a laissé de nombreux utilisateurs de marbre, voire frustrés.

La véritable pomme de discorde ne se situe pas sur le terrain de la performance brute, mais sur celui de la personnalité. Là où GPT-5 est décrit comme formel, factuel et d'une froideur presque clinique, GPT-4o était loué pour son ton « chaleureux », sa créativité et son approche plus conversationnelle. Sur les forums comme Reddit, les témoignages poignants se sont multipliés, certains utilisateurs allant jusqu'à parler de la perte d'un « ami » ou d'un « compagnon ». OpenAI a sans doute sous-estimé la force de cet attachement affectif.

Cet épisode est symptomatique d'un changement de paradigme. Les utilisateurs ne recherchent plus seulement un outil performant, mais une interface avec laquelle ils peuvent développer une forme de relation. La « personnalité » d'une IA devient un critère de choix aussi important que sa capacité à traiter des données. Pour OpenAI et ses concurrents, la leçon est claire : ignorer la dimension quasi relationnelle de ces technologies, c'est prendre le risque de s'aliéner sa propre communauté.