Ca me parait pas déconnant en vrai.

A la base c’est sensé être un outil complémentaire, et c’est l’utilisateur qui devient l’outil complémentaire.

J’ai faire par chatgpt un code html d’une signature. Car je suis pas codeur.

Ben je constate que c’est pas parfait car il faut tout dire, prévoir, sinon l’IA va faire bien, mais sans englober le reste.

Alors que j’imagine qu’un vrai cas productif c’est : je fais mon code, et je demande à l’IA de vérifier, ou de me donner un truc dont je manque l’info.

(sauf que comme je suis pas codeur, je risque pas de faire la signature moi même).

Autre exemple : l’AI est super pratique pour fluidifier un texte, le rendre plus concis en éliminant le superflu, etc… Mais si toi tu lui balancer 2/3 truc et que tu lui dit de se démerder, c’est nul, et effectivement vide de sens, etc…

Bref, c’est un outil, et comme il papote comme nous on oublie que ça en est un.