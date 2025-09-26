Soyons clairs, l’apocalypse n’est pas pour demain. Seuls 11% des décideurs s’attendent à des coupes sombres dans leurs équipes à cause de l’IA. Pour les 89% restants, l’heure est à l’enthousiasme prudent : l’IA serait avant tout un outil pour seconder les salariés, automatiser les tâches ingrates et, qui sait, créer de nouvelles opportunités. La douce musique de la productivité, servie par des « agents » autonomes, semble bien plus séduisante que le chaos d’une restructuration massive.

Les annonces de licenciements qui citent l’IA comme coupable sont en réalité une façade commode. Les statistiques montrent que les entreprises préfèrent invoquer une nébuleuse « mise à jour technologique » plutôt que d’admettre que l’économie tousse. Ce fourre-tout bien pratique permet de masquer des décisions bien plus terre à terre, dictées par les budgets et la pression des actionnaires, où l’IA n’est qu’un prétexte marginal.