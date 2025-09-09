Quelle performance de Mistral AI ! La start-up française de l'intelligence artificielle, devenue une star de son secteur en l'espace de deux ans, frappe un grand coup sur le marché. Ce mardi 9 septembre 2025, elle a officialisé une levée de fonds record pour une entreprise tech française, avec 1,7 milliard d'euros. Cette dernière permet à Mistral AI d'atteindre une valorisation elle aussi record, à 11,7 milliards d'euros. De quoi voir l'avenir avec des étoiles dans les yeux.