Mistral AI a annoncé, mardi, une levée de fonds record de 1,7 milliard d'euros. Le géant néerlandais des semi-conducteurs, ASML, est le principal investisseur de cette levée de série C.
Quelle performance de Mistral AI ! La start-up française de l'intelligence artificielle, devenue une star de son secteur en l'espace de deux ans, frappe un grand coup sur le marché. Ce mardi 9 septembre 2025, elle a officialisé une levée de fonds record pour une entreprise tech française, avec 1,7 milliard d'euros. Cette dernière permet à Mistral AI d'atteindre une valorisation elle aussi record, à 11,7 milliards d'euros. De quoi voir l'avenir avec des étoiles dans les yeux.
Un partenariat de poids pour Mistral AI avec le leader des semiconducteurs
Cette levée de fonds marque l'entrée fracassante d'ASML, annoncée la veille, au capital de Mistral AI. Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs mise gros sur l'IA générative. Christophe Fouquet, le président-directeur général d'ASML, évoque des « bénéfices clairs pour les clients ASML grâce à des produits innovants ». ASML représente le gros de la levée de série C de Mistral AI, avec un investissement qui tourne autour de 1,3 milliard d'euros.
Les investisseurs historiques ont également remis au pot dans cette opération. Bpifrance, NVIDIA, DST Global, Andreessen Horowitz, General Catalyst, Index Ventures et Lightspeed renouvellent leur confiance envers Mistral. On est sur une continuité qui témoigne de la solidité du modèle économique de la pépite parisienne.
Arthur Mensch, le CEO et cofondateur de Mistral AI, voit dans ce rapprochement une opportunité unique. Le dirigeant ambitionne d'aider ASML et ses partenaires à « faire progresser l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et de l'IA ».
La start-up française rayonne désormais dans six pays
Deux ans après son lancement en juin 2023, Mistral AI affiche des métriques impressionnantes. L'entreprise emploie désormais plus de 350 personnes réparties dans six bureaux internationaux. De Paris à Singapour en passant par New York, Londres, Palo Alto et le Luxembourg, la start-up rayonne à l'échelle mondiale.
Son portefeuille client s'étoffe rapidement avec plus de 100 entreprises déjà conquises par les solutions d'IA. Quinze modèles différents alimentent désormais cette base clientèle diversifiée. Et les revenus suivent cette trajectoire ascendante avec 1,4 milliard d'euros de TCV (Total Contract Value) cumulé.
Cette série C réaffirme l'indépendance de Mistral AI, comme le souligne le communiqué officiel, même si l'entreprise française ne peut plus franchement brandir l'argument de souveraineté, au vu de ses multiples partenariats, dont celui annoncé en juin dernier avec le mastodonte NVIDIA. Mais tout de même ! Mistral défend une approche décentralisée et transparente de l'intelligence artificielle, et consolide sa présence mondiale tout en gagnant en notoriété. Jusqu'à maintenant, l'histoire est belle. Gageons que l'avenir confirmera cette impression.
