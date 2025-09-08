Sans ses machines, facturées parfois plus de 200 millions d'euros l'unité, ni TSMC, ni Intel, ni Samsung ne pourraient produire les processeurs qui alimentent smartphones, centres de données ou voitures connectées. Cette position unique fait d'ASML un acteur incontournable, au point que ses livraisons sont suivies de près par les gouvernements occidentaux dans la rivalité technologique avec la Chine.