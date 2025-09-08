La nouvelle levée de fonds de Mistral AI devrait marquer un tournant pour l'industrie de la tech européenne, avec l'arrivée d'ASML en tant qu'actionnaire majoritaire de la start-up tricolore.
- Mistral AI, qui développe Le Chat, l'alternative française à ChatGPT, prépare une levée de fonds impressionnante.
- ASML, leader des semi-conducteurs, devrait investir 1,3 milliard d'euros dans Mistral, devenant actionnaire majoritaire.
- Cette alliance majeure va renforcer la position de Mistral sur le marché de l'IA.
En effet, la jeune pousse, qui propose notamment Le Chat comme alternative française à ChatGPT, prépare un nouveau tour de table impressionnant. Une fois bouclé, sa valorisation pourrait avoisiner les 14 milliards de dollars. Mais c'est la participation d'ASML, annoncée en exclusivité par Reuters, qu'il faut avant tout retenir.
Un acteur indispensable dans l'industrie des semi-conducteurs
Car l'entreprise néerlandaise est un mastodonte de l'industrie des semi-conducteurs. Elle détient un quasi-monopole sur la lithographie ultraviolette extrême (EUV), une technologie indispensable pour graver les circuits les plus fins et les plus puissants sur les puces de dernière génération.
Sans ses machines, facturées parfois plus de 200 millions d'euros l'unité, ni TSMC, ni Intel, ni Samsung ne pourraient produire les processeurs qui alimentent smartphones, centres de données ou voitures connectées. Cette position unique fait d'ASML un acteur incontournable, au point que ses livraisons sont suivies de près par les gouvernements occidentaux dans la rivalité technologique avec la Chine.
Désormais, la firme est prête à investir 1,3 milliard d'euros dans Mistral AI, lui permettant au passage d'obtenir une place au conseil d'administration de la start-up. Un coup stratégique majeur.
Une alliance européenne dans l'IA
Non seulement cet apport financier va propulser Mistral au rang de plus importante licorne européenne de l'IA, mais il lui offrira surtout un allié industriel de poids. S'appuyer sur un tel géant va lui permettre de gagner drastiquement en crédibilité face aux mastodontes américains et chinois, tout en inscrivant son développement dans une logique de souveraineté technologique européenne.
De son côté, ASML pourra exploiter les modèles et l'expertise de Mistral pour optimiser ses propres machines de lithographie, dont la complexité repose déjà sur l'IA. Cette alliance dessine une complémentarité rare entre deux leaders technologiques européens.
Pour rappel, Mistral AI est aujourd'hui valorisée à 6 milliards de dollars. Sa dernière levée remonte à juin 2024, avec des grands noms comme NVIDIA, Samsung ou encore Salesforce parmi les participants. Cette nouvelle opération promet de la faire passer dans une toute autre dimension.