C'est le genre de nouvelle qui ne rassurera pas forcément les adeptes de la souveraineté et de la French Tech, mais Apple, géant habituellement frileux des méga deals, a sérieusement envisagé de mettre la main sur Mistral AI. Les dirigeants de la marque à la pomme ont bel et bien évoqué le rachat de la start-up française, selon des sources relayées par le média américain The Information. Tim Cook, habituellement prudent sur les grosses acquisitions, semble avoir ouvert la porte à des opérations plus ambitieuses pour s'imposer sur l'intelligence artificielle. Un vrai virage à 180° ?