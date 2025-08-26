Apple a bien discuté en interne de l'acquisition du Français Mistral AI, la pépite française de l'intelligence artificielle. L'acquisition, qui pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros, redessinerait la carte de l'IA, en Europe et dans le monde.
C'est le genre de nouvelle qui ne rassurera pas forcément les adeptes de la souveraineté et de la French Tech, mais Apple, géant habituellement frileux des méga deals, a sérieusement envisagé de mettre la main sur Mistral AI. Les dirigeants de la marque à la pomme ont bel et bien évoqué le rachat de la start-up française, selon des sources relayées par le média américain The Information. Tim Cook, habituellement prudent sur les grosses acquisitions, semble avoir ouvert la porte à des opérations plus ambitieuses pour s'imposer sur l'intelligence artificielle. Un vrai virage à 180° ?
Chez Apple, deux philosophies s'affrontent face à l'acquisition potentielle de Mistral AI
Dans les couloirs de Cupertino, il est indéniable que ça discute. D'un côté, nous avons Eddy Cue, le vice-président des services et logiciels internet chez Apple. L'homme voulait déjà racheter Netflix et Tesla par le passé. Voilà qu'il pousse maintenant pour croquer de jeunes entreprises spécialisées dans l'IA. Pourquoi perdre du temps, quand on peut acheter l'excellence clé en main, surtout quand Siri se fait ridiculiser par ChatGPT au quotidien, se demande-t-il peut-être.
En face, nous avons un Craig Federighi, le non moins célèbre monsieur ingénierie logicielle de l'entreprise, qui campe sur ses positions. Ce dernier reste persuadé qu'Apple a tout ce qu'il faut dans ses labos pour créer sa propre sauce IA. Il y aurait donc une sorte de fracture philosophique profonde concernant l'intelligence artificielle chez Apple : l'entreprise qui a toujours tout fait maison doit-elle changer son ADN face à l'urgence de l'IA ? Le débat fait d'autant plus rage que la nouvelle version de Siri a déjà été repoussée à 2026.
Mistral AI, de son côté, continue tranquillement sa route. La pépite tricolore développe des modèles d'IA plus légers et rapides que la concurrence américaine. Si la souveraineté ne peut plus franchement être brandie comme un leitmotiv depuis son association avec NVIDIA, son chatbot Le Chat fait déjà de l'ombre aux géants du secteur. Aujourd'hui, Mistral AI est valorisée autour de 10 milliards de dollars. Elle reste l'alternative européenne dont rêvent les gouvernements du Vieux Continent face à l'hégémonie américaine.
Mistral AI trop chère pour le géant mais prudent Apple ?
Derrière les discussions, il y a un hic : l'accord juteux conclu avec Google. On parle ici d'une opération à 20 milliards de dollars par an pour que Google reste le moteur par défaut sur iPhone. Si la justice américaine démantèle ce deal, Apple se retrouvera avec un trou béant dans ses services. L'acquisition de Perplexity, le moteur de recherche dopé à l'IA également dans le radar d'Apple, prendrait alors tout son sens.
Le principal problème reste qu'Apple n'a jamais été du genre dépensier en acquisitions. Hormis les 3 milliards lâchés pour Beats (les écouteurs du Dr. Dre) et le milliard pour les modems Intel, la firme à la pomme préfère les emplettes discrètes. Poser plusieurs milliards de dollars sur Mistral irait à l'encontre de la philosophie de la société cofondée par Steve Jobs. D'autant que la start-up française, aussi partenaire de Stellantis, Orange ou encore Free, ne compte pas brader son indépendance.
Les banquiers d'affaires ont d'ailleurs reçu le message cinq sur cinq. Pour l'instant, Apple maintient sa stratégie douce dans l'IA. Mais jusqu'à quand cette prudence tiendra-t-elle face à l'accélération fulgurante du secteur et des concurrents, toujours mieux armés en la matière ? Le temps pourrait presser.