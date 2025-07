Cette stratégie d'intégration permet à Apple de conserver la maîtrise de l'expérience utilisateur tout en répondant aux nouvelles habitudes nées avec l'IA générative. Elle a été motivée par une première baisse du trafic de recherche sur Safari en avril 2025, signe que les utilisateurs se tournent déjà vers ces nouvelles interfaces.

En définitive, la voie la plus probable pour Apple reste celle d'une amélioration progressive de son écosystème, en s'appuyant sur ses points forts que sont le matériel, le logiciel et la protection de la vie privée. L'avertissement de Morgan Stanley sonne comme un rappel crucial : dans la course à l'IA, vouloir prendre un raccourci pourrait bien être le chemin le plus long et le plus périlleux.