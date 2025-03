Apple a conçu ses propres SoC sur l'ensemble de ses appareils. Outre les séries A et M sur les iPhone et les Mac, nous retrouvons également les familles H et S sur les AirPods ou les Apple Watch. À chaque fois, l'objectif est de développer une plateforme technique très optimisée pour la couche logicielle. Et l'entreprise compte bien tout contrôler pour s'affranchir des partenariats existants, à l'instar de la puce C1 prenant en charge les connectivités cellulaires sur l'iPhone 16E.

Cette relation étroite entre les produits et les logiciels maison forme le socle du fameux "jardin clos" de la société. Car de cette fusion, Apple développe certaines technologies exclusives visant à retenir ses utilisateurs au sein de son écosystème. C'est le cas de Continuité, Handoff et des divers dispositifs de synchronisation entre les différents terminaux. Et en plaçant des barrières très restrictives, comme un App Store unique ou l'intégration d'iCloud, la société sait parfaitement comment tirer profit de tout cela.