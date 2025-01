Apple n’a jamais cherché à rivaliser directement avec OpenAI ou Google dans la course aux modèles géants. Au lieu de cela, la firme a misé sur une approche unique : intégrer des modèles d’intelligence artificielle directement dans ses appareils. Cette stratégie repose sur un écosystème où matériel, logiciel et modèles sont optimisés pour fonctionner ensemble. Avec le DeepSeek R1, cette vision prend tout son sens : les iPhone, iPad et Mac peuvent désormais exécuter des modèles performants sans dépendre d’une connexion au cloud.

Cette indépendance technologique offre plusieurs avantages. D’abord, elle garantit une confidentialité accrue des données, un argument clé pour Apple, qui se positionne comme le défenseur de la vie privée dans l’industrie tech. Ensuite, elle permet une expérience utilisateur plus fluide grâce à des temps de réponse quasi instantanés. Enfin, cette approche réduit les coûts liés à l’infrastructure cloud, un levier financier non négligeable pour Apple.

Pour que cette vision devienne réalité, Apple a investi massivement dans son matériel. Les puces M-Series et A-Series offrent aujourd’hui des performances inégalées en matière d’inférence locale grâce à leur architecture unique basée sur la mémoire unifiée. Avec jusqu’à 192 Go de RAM sur les Mac haut de gamme, ces appareils surpassent même les GPU gaming de Nvidia en termes de capacité mémoire disponible pour l’IA tout en proposant une bande passante impressionnante pour cette mémoire, l'un des critères les plus importants pour utiliser générer des tokens localement.

Les améliorations matérielles s’accompagnent d’une optimisation logicielle poussée. Le framework MLX d’Apple est désormais compatible avec des modèles comme R1 et son cousin, DeepSeek V3, qui promet des performances encore supérieures. Ces avancées permettent à Apple de proposer une IA embarquée capable de rivaliser avec les solutions cloud tout en restant accessible au grand public.