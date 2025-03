Prenons l'exemple de l'Apple Car, projet sur lequel la marque à la pomme a travaillé plus d'une décennie et mobilisé des moyens considérables avant de jeter l'éponge. Dès le départ, il a été question de développer un véhicule entièrement autonome. Un objectif technologiquement très ambitieux, voire trop, lorsque ses travaux ont débuté au milieu des années 2010, car il requérait des avancées notables en IA, lidar, etc.