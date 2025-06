Car si l'on veut rester en lice dans la course de l'IA, accroître sa puissance de calcul est absolument nécessaire. Les modèles génératifs, à l'instar de ChatGPT ou Gemini, sont incroyablement énergivores et doivent être alimentés par des infrastructures ultra sophistiquées, peu démocratisées en France. La collaboration entre Mistral AI et NVIDIA pourrait changer la donne.