Mais ce qui a frappé pendant le discours du patron de NVIDA, c'est la façon dont la firme présente désormais les data centers. Il ne s’agit plus seulement de sites où l’on accumule des puces et du refroidissement, mais de véritables « usines », conçues pour faire tourner des modèles d’IA comme on ferait tourner un système d’exploitation. Chaque centre est conçu pour être optimisé autour d’un logiciel central, NVIDIA AI Enterprise, qui assure la répartition des charges, le traitement des données et la gestion des modèles.

« L’intelligence artificielle est désormais une charge de travail à part entière dans l’industrie », a rappelé Jensen Huang. Et pour accompagner cette évolution, il faut une structure capable de croître sur plusieurs décennies. L’ambition n'a plus de frontières. NVIDIA a évoqué des projets en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et sur le continent américain.

Le groupe se prépare à livrer, à terme, des grappes de serveurs clé en main, pilotables depuis un logiciel unifié. Le Vieux continent, avec son plan InvestIA à 200 milliards d'euros pour construire elle aussi ses usines d'IA, tiendra-t-il la dragée haute à NVIDIA ?