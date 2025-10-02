Le créateur de ChatGPT atteint une masse critique exceptionnelle. Après une nouvelle transaction, OpenAI atteint ainsi une valorisation de 500 milliards de dollars.
Le leader de l'intelligence artificielle met au monde de nombreux outils depuis maintenant deux ans, autour de son chatbot ChatGPT. Mais dans le même temps, la firme de Sam Altman ne cesse de grandir, ce qui est illustré par les méga-levées de fonds qui sont menées par le géant américain, faisant constamment augmenter la valorisation de l'entreprise. Et elle vient d'atteindre un nouveau statut aujourd'hui.
OpenAI atteint les 500 milliards de dollar de valorisation
OpenAI est définitivement dans un autre monde. Après les deals d'envergure passés avec NVIDIA ou bien Oracle, le géant de l'IA vient de procéder à la vente de 6,6 milliards de dollars d'actions appartenant aux salariés. Une vente qui s'est faite sur une base folle, à savoir une valorisation totale d'OpenAI de 500 milliards de dollars, comme nous l'apprend Bloomberg.
Les employés qui ont pu vendre leurs actions à ce niveau de valorisation les ont cédées à un consortium comprenant des géants comme son partenaire japonais SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group ou bien le fonds d'investissement émirati MGX. Pour rappel, il y a quelques mois OpenAI était valorisé à près de 300 milliards de dollars.
SpaceX est dépassé par OpenAI, et devient numéro 1
Avec ce nouveau bond en avant, OpenAI s'établit à la première place mondiale des start-ups, puisque auparavant, la start-up la plus valorisée de la planète était SpaceX – la société d'Elon Musk spécialisée dans le secteur aérospatial et qui a développé Starlink.
Et au-delà même du classement des start-ups, on peut aussi comparer OpenAI avec les grandes entreprises cotées en Bourse (même si évidemment les estimations de valorisation ne sont pas du même niveau). À une valorisation de 500 milliards de dollars, OpenAI se classerait à la 20ᵉ place des entreprises au niveau mondial, juste derrière Netflix. Pas mal pour une entreprise aussi jeune !