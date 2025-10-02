OpenAI est définitivement dans un autre monde. Après les deals d'envergure passés avec NVIDIA ou bien Oracle, le géant de l'IA vient de procéder à la vente de 6,6 milliards de dollars d'actions appartenant aux salariés. Une vente qui s'est faite sur une base folle, à savoir une valorisation totale d'OpenAI de 500 milliards de dollars, comme nous l'apprend Bloomberg.

Les employés qui ont pu vendre leurs actions à ce niveau de valorisation les ont cédées à un consortium comprenant des géants comme son partenaire japonais SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group ou bien le fonds d'investissement émirati MGX. Pour rappel, il y a quelques mois OpenAI était valorisé à près de 300 milliards de dollars.