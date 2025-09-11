Mais en apprenant cette nouvelle, on comprend un peu mieux le fait qu'OpenAI ait récemment très fortement revu à la hausse ses prédictions de dépense dans les prochaines années.

Par ailleurs, pour rappel, le partenaire d'OpenAI, Oracle, est une entreprise spécialisée dans les services et les logiciels pour les bases données. Elle est la dernière entreprise de la tech en date à bénéficier de l'incroyable bulle de l'intelligence artificielle.

En effet, le cours de la société a connu un moment incroyable hier avec une hausse de 36% de son cours en une seule session, faisant approcher la valorisation de l'entreprise des 1000 milliards de dollars. La fortune de son fondateur Larry Ellison a dans le même coup explosé, dépassant les 380 milliards de dollars, ce qui le place à ce jour très près d'Elon Musk. Alors, vit-on actuellement une redite de la bulle Internet du début du siècle ?