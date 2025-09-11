Le géant de l'IA vient de signer un contrat de cinq ans avec Oracle. Un contrat de l'ordre de 300 milliards de dollars !
L'intelligence artificielle a produit des IA qui sont aujourd'hui partout dans le monde, comme ChatGPT, ainsi que des contrats aux montants incroyables. Surtout quand OpenAI est dans la partie. On savait ainsi déjà que la firme de Sam Altman faisait partie du grand projet dit « Stargate » de Donald Trump, et aujourd'hui, on apprend que c'est avec Oracle qu'un méga-partenariat vient d'être décidé.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
Un deal incroyable à 300 milliards de dollars
Où s'arrêtera OpenAI ? Difficile à dire quand on voit ce qui vient encore d'être annoncé. Comme nous l'apprend The Verge, le leader mondial de l'IA vient en effet de signer un contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans, et ce, afin d'acquérir de la puissance de calcul auprès d'Oracle.
Un chiffre incroyable, mais qui interroge quand on sait qu'OpenAI ne génère à l'heure actuelle qu'un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de dollars. Sam Altman devrait ainsi devoir multiplier les méga levée de fonds dans les prochaines années pour pouvoir être à la hauteur de ce contrat.
L'action en Bourse d'Oracle monte au ciel
Mais en apprenant cette nouvelle, on comprend un peu mieux le fait qu'OpenAI ait récemment très fortement revu à la hausse ses prédictions de dépense dans les prochaines années.
Par ailleurs, pour rappel, le partenaire d'OpenAI, Oracle, est une entreprise spécialisée dans les services et les logiciels pour les bases données. Elle est la dernière entreprise de la tech en date à bénéficier de l'incroyable bulle de l'intelligence artificielle.
En effet, le cours de la société a connu un moment incroyable hier avec une hausse de 36% de son cours en une seule session, faisant approcher la valorisation de l'entreprise des 1000 milliards de dollars. La fortune de son fondateur Larry Ellison a dans le même coup explosé, dépassant les 380 milliards de dollars, ce qui le place à ce jour très près d'Elon Musk. Alors, vit-on actuellement une redite de la bulle Internet du début du siècle ?
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code