L'IA cette année, ce sont les chiffres fous qui s'accumulent, que ce soit dans les projets de dépense pour construire des infrastructures (comme les data centers) ou bien les salaires phénoménaux que les meilleurs chercheurs du domaine se voient proposer. Et c'est aussi, comme on l'apprend avec ce renseignement du média anglophone The Information, celui dans le domaine des dépenses.

En effet, d'après ce dernier, OpenAI s'attend à voir ses dépenses s'envoler dans les prochaines années, et atteindre au total d'ici à 2029 les 115 milliards de dollars. Une hausse des dépenses qui n'était pas autant attendue de la part de la firme de Sam Altman.