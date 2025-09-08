La société à l'origine de ChatGPT va beaucoup dépenser dans les prochaines années. Un chiffre qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars en quelques années.
L'intelligence artificielle est devenue LA technologie à la mode depuis la sortie à la fin 2022 de ChatGPT. Depuis, tout le monde veut s'y mettre, ce qui permet aux sociétés spécialisées d'effectuer des levées de fonds incroyables, et d'afficher des valorisations records, comme on a encore pu le voir avec Anthropic. Mais les montants exceptionnels que l'on découvre semblent répondre à un besoin gigantesque, comme on le voit avec OpenAI.
115 milliards de dollars de dépenses au programme
L'IA cette année, ce sont les chiffres fous qui s'accumulent, que ce soit dans les projets de dépense pour construire des infrastructures (comme les data centers) ou bien les salaires phénoménaux que les meilleurs chercheurs du domaine se voient proposer. Et c'est aussi, comme on l'apprend avec ce renseignement du média anglophone The Information, celui dans le domaine des dépenses.
En effet, d'après ce dernier, OpenAI s'attend à voir ses dépenses s'envoler dans les prochaines années, et atteindre au total d'ici à 2029 les 115 milliards de dollars. Une hausse des dépenses qui n'était pas autant attendue de la part de la firme de Sam Altman.
OpenAI a fortement revu à la hausse des prévisions
Car, The Information nous apprend que cette nouvelle projection est tout simplement supérieure de 80 milliards de dollars à ce qui avait été envisagé précédemment. Et le dépassement de ces projections sera de plus en plus élevé au fil du temps.
Les dépenses d'OpenAI seront ainsi finalement de 8 milliards de dollars en 2025 (1,5 milliard de dollars de plus que prévu initialement), puis de plus de 17 milliards de dollars l'année suivante (correspondant à une augmentation de 10 milliards de dollars par rapport aux prévisions). Enfin, les dépenses d'OpenAI devraient être de 35 milliards de dollars en 2027 et de 45 milliards en 2028. Les financiers tiendront-ils la cadence ?
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code