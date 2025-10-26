Le spécialiste de l'IA Anthropic vient de passer un accord massif avec Google. Grâce à ce dernier, il va pouvoir bénéficier de nettement plus de puissance de calcul.
Le monde de l'intelligence artificielle est arrivé à un point à la fin de cette année 2025 que le plus important aujourd'hui est de pouvoir réunir le plus de puissance de calcul – qui est devenue une ressource rare, comme on l'a indiqué même chez OpenAI. C'est aussi le cas chez Anthropic, et qui vient, en conséquence, de signer un contrat énorme avec Google.
Anthropic passe un deal avec Google pour utiliser ses TPU
Encore un contrat de folie dans le monde de l'intelligence artificielle ! Cette fois, c'est Anthropic, le créateur de Claude, qui est à la baguette. La start-up américaine vient en effet de signer un partenariat avec le géant américain, qui va lui permettre d'utiliser jusqu'à 1 million de ses Tensor Processing Unit (TPU).
Pour rappel, ces derniers sont des accélérateurs d'IA conçus sur mesure par Google, et qui sont des alternatives possibles aux GPU habituels, produits notamment par NVIDIA. Des nouvelles capacités, dont la puissance pourra aller jusqu'à 1 gigawatt, pourront ainsi être ajoutés dès 2026.
Une réponse aux grandes annonces d'OpenAI
Au-delà de l'ajout de capacité, Anthropic se targue, avec cet accord, d'afficher un niveau de diversification inédit sur ce type d'infrastructure. « La stratégie relative à la puissance de calcul unique d'Anthropic repose sur une approche diversifiée qui utilise efficacement trois plateformes de puces : les TPU de Google, Trainium d'Amazon et les GPU de Nvidia » indique ainsi l'entreprise.
Anthropic est en pleine expansion, et revendique dorénavant 300 000 clients professionnels, après avoir annoncé en septembre une valorisation de 183 milliards de dollars. Elle doit aussi faire face à la concurrence du leader du secteur OpenAI, qui a multiplié ces derniers mois des contrats phénoménaux avec NVIDIA ou AMD afin de bénéficier dans les prochaines années d'un accroissement considérable de la puissance de calcul disponible pour ses modèles. La course est lancée !