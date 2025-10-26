Encore un contrat de folie dans le monde de l'intelligence artificielle ! Cette fois, c'est Anthropic, le créateur de Claude, qui est à la baguette. La start-up américaine vient en effet de signer un partenariat avec le géant américain, qui va lui permettre d'utiliser jusqu'à 1 million de ses Tensor Processing Unit (TPU).

Pour rappel, ces derniers sont des accélérateurs d'IA conçus sur mesure par Google, et qui sont des alternatives possibles aux GPU habituels, produits notamment par NVIDIA. Des nouvelles capacités, dont la puissance pourra aller jusqu'à 1 gigawatt, pourront ainsi être ajoutés dès 2026.