C'est un communiqué de presse impressionnant que viennent de produire NVIDIA et OpenAI. Les deux géants annoncent en effet la signature d'un partenariat stratégique qui permettra à « OpenAI de construire et de déployer au moins 10 gigawatts de data centers IA équipés de systèmes NVIDIA, représentant des millions de GPU ».

Pour saisir le gigantisme à venir de cette infrastructure dédiée à l'IA, on estime que ces data centers nécessiteront 4 à 5 millions de GPU, et que 10 gigawatts représente la puissance installée de près de 10 réacteurs nucléaires. Il n'est pas étonnant alors que les deux sociétés américaines parlent d'un investissement de NVIDIA dans OpenAI pouvant monter jusqu'à 100 milliards de dollars.