NVIDIA et OpenAI viennent d'annoncer au public un partenariat exceptionnel. Il pourrait entraîner un investissement allant jusqu'à 100 milliards de dollars de la part de la firme de Jensen Huang.
Les semaines se suivent et se ressemblent ces derniers temps du côté du père de ChatGPT. Le leader mondial des technologies de l'intelligence artificielle annonce en effet à la chaîne des contrats assez mirifiques. Il y a une quinzaine de jours, on apprenait ainsi qu'il avait signé un partenariat fou de 300 milliards de dollars avec Oracle. Et aujourd'hui, c'est au tour de NVIDIA de le rejoindre avec une alliance du même genre.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
OpenAI et NVIDIA signent un partenariat stratégique d'ampleur
C'est un communiqué de presse impressionnant que viennent de produire NVIDIA et OpenAI. Les deux géants annoncent en effet la signature d'un partenariat stratégique qui permettra à « OpenAI de construire et de déployer au moins 10 gigawatts de data centers IA équipés de systèmes NVIDIA, représentant des millions de GPU ».
Pour saisir le gigantisme à venir de cette infrastructure dédiée à l'IA, on estime que ces data centers nécessiteront 4 à 5 millions de GPU, et que 10 gigawatts représente la puissance installée de près de 10 réacteurs nucléaires. Il n'est pas étonnant alors que les deux sociétés américaines parlent d'un investissement de NVIDIA dans OpenAI pouvant monter jusqu'à 100 milliards de dollars.
Une annonce qui n'offre pas beaucoup de détails
La première phase de ce partenariat devrait se matérialiser à partir de 2026 et utiliser la plateforme Vera Rubin. On ne sait par contre pas exactement à quoi correspond la somme annoncée de 100 milliards de dollars. Sera-ce un investissement de NVIDIA dans OpenAI ? Ou bien cela représentera la valeur des infrastructures développées ?
Dans tous les cas, pour OpenAI, cette nouvelle est un nouveau pas en avant dans le développement d'une superintelligence. « Tout commence par le calcul. L'infrastructure informatique sera le fondement de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec NVIDIA pour créer de nouvelles avancées en matière d'IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d'en tirer parti à grande échelle » s'est ainsi réjoui Sam Altman.