C'est un partenariat qui fait office de signal fort dans l'industrie de la tech : Oracle choisit AMD pour alimenter son prochain supercalculateur d'intelligence artificielle (IA), et défier la domination écrasante de NVIDIA.
Car depuis l'émergence de ChatGPT fin 2022, une entreprise est ressortie grande gagnante, et de loin, de la course à l'IA générative : NVIDIA. La firme de Jensen Huang domine quasiment sans partage le domaine des processeurs d'IA, un monopole qui lui a permis de devenir la société avec la plus haute capitalisation boursière de l'Histoire. Mais d'autres acteurs entendent malgré tout tirer leur épingle du jeu.
50 000 puces d'IA
À l'instar d'AMD, qui a multiplié ses efforts ces derniers mois pour proposer des puces d'IA capables de rivaliser avec celles de NVIDIA. Des efforts qui portent leurs fruits. Oracle va installer 50 000 Instinct MI450 dans un nouveau supercluster exclusivement dédié à l'intelligence artificielle dès 2026.
Ce GPU haut de gamme, présenté plus tôt cette année par AMD, est pensé pour l'entraînement et l'inférence des grands modèles de langage (LLM). Les unités seront intégrées dans les nouvelles baies Helios d'Oracle, de grandes armoires de data center permettant d'empiler du matériel et capables de regrouper jusqu’à 72 GPU chacune.
Pour Oracle, cet accord sert un objectif stratégique clair : s'imposer comme un fournisseur cloud incontournable pour l'IA. Grâce au MI450, le géant américain va être capable d'héberger et d'entraîner des modèles jusqu'à 50 % plus grands que sur la génération précédente, et de proposer aux entreprises une alternative crédible à AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.
La pression concurrentielle s'organise
Cette annonce intervient quelques jours après qu'AMD ait établi un partenariat crucial avec OpenAI, qui va mener à la livraison de centaines de milliers de GPU pour alimenter le projet Stargate, une infrastructure gigantesque censée alimenter les besoins en énergie colossaux de la start-up.
Elle confirme une tendance qui commence à sérieusement se dessiner au sein de l'industrie : de plus en plus d'acteurs cherchent à réduire leur dépendance à NVIDIA. Si celle-ci demeure un titan intouchable, son monopole n'est plus aussi absolu qu'avant, et la pression concurrentielle s'organise.