Car depuis l'émergence de ChatGPT fin 2022, une entreprise est ressortie grande gagnante, et de loin, de la course à l'IA générative : NVIDIA. La firme de Jensen Huang domine quasiment sans partage le domaine des processeurs d'IA, un monopole qui lui a permis de devenir la société avec la plus haute capitalisation boursière de l'Histoire. Mais d'autres acteurs entendent malgré tout tirer leur épingle du jeu.