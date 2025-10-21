Soyons clairs, NVIDIA domine le marché de l'IA avec une poigne de fer, capturant plus de 90% des parts du gâteau. Intel, avec sa gamme actuelle Gaudi, peine à ramasser les miettes. La firme traverse une zone de turbulences, avec des restructurations et des doutes autour de son nouveau procédé de gravure 18A.

Mais une lueur d'espoir est apparue sous la forme d'une bouée de sauvetage inespérée lancée par Microsoft. Le géant de Redmond pourrait en effet confier la fabrication de ses propres puces IA au fondeur, lui offrant une validation technique précieuse. Cette petite tape dans le dos pourrait redonner confiance à un Intel qui en a bien besoin. Avec Crescent Island, l'entreprise ne cherche pas à détrôner le roi, mais plutôt à se tailler un petit fief rentable. Rendez-vous en 2026 pour voir si le pari est gagnant.