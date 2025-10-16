D'autres alternatives sont en cours d'étude, et elles risquent de chambouler l'expérience utilisateur. Cela inclut des contrats gouvernementaux, l'intégration d'outils d'e-commerce directement au sein du chatbot, des services vidéo ainsi que du matériel grand public, issu du partenariat d'OpenAI avec le célèbre designer Jony Ive. De même, la start-up envisage de devenir elle-même un fournisseur cloud dans le futur, en s'appuyant sur son infrastructure Stargate.