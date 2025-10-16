OpenAI, l'entreprise la plus proéminente dans le secteur ô combien convoité de l'intelligence artificielle (IA), ne cesse de brûler du cash. Et ses dépenses vont drastiquement s'accélérer dans les prochaines années ; comment les financer ?
ChatGPT est indéniablement le chatbot d'IA générative le plus populaire, emmagasinant à lui seul 80 % du trafic. Pourtant, seulement 5 % de ses 800 millions d'utilisateurs paient un abonnement pour accéder à des fonctionnalités avancées. Et c'est un vrai problème pour OpenAI, qui jouit tout de même d'une valorisation de 500 milliards de dollars.
1 000 milliards sur les cinq prochaines années
Car les abonnés payants à ChatGPT représentent 70 % des revenus de l'entreprise, qui a généré 4,3 milliards de dollars au cours du premier semestre 2025. En parallèle, elle a affiché une perte nette de 13,5 milliards de dollars sur cette même période.
Un déficit colossal, en partie attribué à la demande exacerbée en énergie de l'intelligence artificielle générative, qui requiert une puissance de calcul astronomique. À tel point qu'OpenAI s'est lancée dans le projet Stargate pour bâtir la plus grande infrastructure IA au monde, avec des partenariats de très haut rang avec Oracle, NVIDIA, AMD ou encore Broadcom.
Et tout cela a bien entendu un coup : la société s'est engagée à dépenser 1 000 milliards de dollars dans les cinq prochaines années.
Plusieurs options envisagées pour générer des revenus
Pour compenser cette somme qui dépasse l'entendement, Sam Altman ambitionne tout d'abord de combler l'énorme décalage entre l'usage massif de ChatGPT et le faible taux de conversion payant, en doublant sa base d'abonnés premium dans les prochaines années.
D'autres alternatives sont en cours d'étude, et elles risquent de chambouler l'expérience utilisateur. Cela inclut des contrats gouvernementaux, l'intégration d'outils d'e-commerce directement au sein du chatbot, des services vidéo ainsi que du matériel grand public, issu du partenariat d'OpenAI avec le célèbre designer Jony Ive. De même, la start-up envisage de devenir elle-même un fournisseur cloud dans le futur, en s'appuyant sur son infrastructure Stargate.
L'enjeu est crucial pour la société, qui doit absolument prouver à ses investisseurs qu'elle est en mesure de transformer son succès d'usage en modèle économique rentable. Et c'est l'avenir de toute l'industrie de l'IA qui est en jeu, alors que de nombreux experts évoquent une bulle spéculative quasi inédite.