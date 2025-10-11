Une seule appli pour toutes les IA du moment : avec 1min.AI, profitez d’un accès à vie à ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral et bien d’autres pour seulement 26 € au lieu de 234 $.Une offre rare et limitée pour découvrir la puissance de l’IA à moindre coût.
L’outil tout-en-un qui réunit toutes les intelligences artificielles
Aujourd’hui, impossible de passer à côté de l’IA, que ce soit pour créer, rédiger, traduire ou générer des visuels. 1min.AI simplifie tout en regroupant les meilleurs modèles d’IA dans une seule plateforme. En quelques clics, discutez avec GPT-4, Claude 3, Gemini Pro ou Llama 3, créez des images, rédigez vos articles ou montez vos vidéos.
Trois bonnes raisons de choisir 1min.AI
- 💬 Tous les grands modèles d’IA réunis : GPT-4, Claude 3, Gemini, Mistral, Cohere, MetaAI… tous accessibles depuis un seul tableau de bord.
- 💸 Accès à vie ultra rentable : payez une seule fois, profitez de toutes les fonctionnalités à vie, sans abonnement.
- ⚡ Des mises à jour hebdomadaires : l’outil évolue constamment avec de nouveaux modèles et de nouvelles fonctions d’IA.
Une application IA complète et simple d’utilisation
Avec 1min.AI, vous accédez à une suite complète d’outils :
- Chat IA : discutez avec différents assistants selon vos besoins (création, code, rédaction, marketing…).
- Outils d’écriture : générateur de blog, paraphraseur, réécriture, résumé, SEO, commentaires pour réseaux sociaux…
- Création d’images : génération, suppression d’arrière-plan, upscale, remplacement, édition avancée.
- Montage audio et vidéo : synthèse vocale, transcription, traduction et création de vidéos professionnelles.
- Gestion de PDF : résumés, traductions et Q&R automatiques à partir de vos documents.
Le tout dans une interface fluide, rapide et adaptée à tous les profils : créateurs, entrepreneurs, étudiants, ou simples curieux de l’IA.
Prix imbattable et offre à durée limitée
L’accès à vie à 1min.AI est proposé à 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit près de 90 % de réduction. En plus, en saisissant le code promo SAVE10, vous bénéficiez de 10 $ de remise immédiate. L’offre est valable pour une durée limitée, alors ne tardez pas à la saisir avant son expiration.
En bonus, vous gagnez des crédits gratuits chaque jour, ainsi qu’avec les avis et le parrainage. Ces crédits vous permettent de générer textes, images, vidéos et bien plus, sans jamais repayer.
✅ Notre avis sur 1min.AI
1min.AI est sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité/prix de l’univers IA. Un seul paiement, une infinité de possibilités : chatbots, création de contenu, génération d’images et outils pro réunis dans une seule plateforme. Idéal pour les curieux comme pour les pros du digital.