1min.AI, la plateforme tout-en-un qui centralise les plus grands modèles d’intelligence artificielle, propose une offre exceptionnelle : accès à vie pour moins de 26€ (grâce au code SAVE10). Alors qu’un abonnement séparé à ChatGPT Plus, Midjourney ou Gemini Advanced coûte plus de 500€ par an, cette offre unique permet d’économiser plus de 90 %.
Une seule appli pour tous vos besoins en IA
Les outils d’intelligence artificielle sont partout : générer du texte, créer des images, résumer des documents ou produire de la vidéo… Mais jongler entre ChatGPT, Midjourney, Gemini ou Claude devient vite coûteux et chronophage.
C’est là que 1min.AI change tout : une seule plateforme regroupe OpenAI (GPT-4o, GPT-4 Turbo, GPT-3.5), Claude 3, Gemini Pro, Llama 3, Mistral AI, Cohere, Stability.ai, Leonardo.ai, et d’autres modèles de pointe.
Grâce à un système de 1 000 000 de crédits mensuels, vous pouvez écrire, créer, traduire, résumer, illustrer ou monter sans limite.
Trois bonnes raisons de choisir 1min.AI
- 💰 Un prix imbattable : plus de 90 % d’économie par rapport aux abonnements séparés
- ⚡ Polyvalence totale : texte, image, audio, vidéo, SEO, traduction, résumé, tout en un
- 🔒 Accès à vie sans abonnement : payez une fois, profitez pour toujours
Une offre complète et puissante
Avec 1min.AI, tout devient possible en un clic :
- Outils d’écriture : générateur d’articles, paraphraseur, résumé, optimisation SEO, commentaires LinkedIn et X, correcteur grammatical…
- Création visuelle : générateur et éditeur d’images, suppression de fond, upscale, variation, remplacement d’arrière-plan.
- Outils audio & vidéo : synthèse vocale, transcription, traduction audio, création et montage vidéo.
- PDF interactifs : résumé, traduction et réponses automatisées aux questions basées sur vos documents.
Chaque utilisateur bénéficie d’un stockage illimité, d’une bibliothèque d’invites sans restriction et de voix de marque personnalisables. Le tout alimenté par les plus grands modèles du marché, mis à jour chaque semaine.
Prix imbattable et opportunité à saisir
Habituellement, accéder à GPT-4, Midjourney et Gemini coûterait environ 40€ par mois, soit 500€ par an.
Avec 1min.AI, le tarif chute à 35€ une fois, et même 26€ grâce au code promo SAVE10.
C’est une économie supérieure à 470 € la première année… et un accès à vie.
Mais attention : cette promotion exceptionnelle est limitée au nombre de licences disponibles, une fois le quota atteint, le prix repassera au tarif standard.
Saisissez l’offre maintenant avant qu’elle ne disparaisse.
✅ Notre avis sur 1min.AI
1min.AI est aujourd’hui l’un des meilleurs rapports qualité/prix dans l’univers des outils IA. Réunissant les modèles les plus puissants (OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Mistral…), il simplifie tout en divisant les coûts par 20.
Un achat unique, sans engagement, pour centraliser toutes vos tâches d’intelligence artificielle.