HitPaw VikPea est conçu pour être utilisé facilement par tout le monde. Vous pouvez télécharger le logiciel Windows ou la version macOS en fonction de votre cas. Mais le programme se décline aussi sous forme d’applications mobiles (Android et iOS) que vous pouvez télécharger et utiliser où que vous soyez depuis l'App Store ou le Google Play Store. Si vous préférez une utilisation sans téléchargement, HitPaw propose également un outil entièrement accessible en ligne, qui s'appelle HitPaw Amélioration Vidéo en ligne.

Toutefois, la version de bureau reste la plus recommandée car elle offre davantage de fonctionnalités et la plus large sélection de modèles optimisés pour toutes vos exigences créatives. Vous bénéficiez ainsi de tous les outils nécessaires, comme la suppression avancée de l’arrière-plan et l’édition détaillée pour les utilisateurs exigeants.