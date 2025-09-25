L'arrivée des IA génératives est une véritable révolution pour générer quantité de contenus. Qu'il s'agisse de texte, de vidéos, ou d'images, les derniers modèles disponibles sur le marché sont capables de résultats bluffants. Mais saviez-vous que l'IA peut aussi se substituer à un photographe professionnel pour vous tirer de magnifiques portraits, sans devoir vous déplacer dans un studio, en seulement quelques minutes ?

Une option qui fait figure de pain béni pour toute personne voulant renforcer son image sur LinkedIn ou apposer une photo sur un CV qui aura pour le coup assurément un impact positif auprès des recruteurs. Grâce à l'IA, cette opération est simple, sans aucune compétence préalable requise de votre part. Surtout avec l'outil gratuit que nous allons vous présenter dans cet article, et en suivant les étapes de notre tutoriel.