Plus besoin de recourir à un photographe professionnel pour obtenir un portrait de qualité. Ce tutoriel va vous permettre de le faire en quelques minutes avec une simple photo prise avec votre smartphone et une pincée d'IA.
L'arrivée des IA génératives est une véritable révolution pour générer quantité de contenus. Qu'il s'agisse de texte, de vidéos, ou d'images, les derniers modèles disponibles sur le marché sont capables de résultats bluffants. Mais saviez-vous que l'IA peut aussi se substituer à un photographe professionnel pour vous tirer de magnifiques portraits, sans devoir vous déplacer dans un studio, en seulement quelques minutes ?
Une option qui fait figure de pain béni pour toute personne voulant renforcer son image sur LinkedIn ou apposer une photo sur un CV qui aura pour le coup assurément un impact positif auprès des recruteurs. Grâce à l'IA, cette opération est simple, sans aucune compétence préalable requise de votre part. Surtout avec l'outil gratuit que nous allons vous présenter dans cet article, et en suivant les étapes de notre tutoriel.
Pourquoi un portrait de qualité professionnelle est important
En théorie, apposer sa photo sur un CV en vue d'un entretien d'embauche n'est pas nécessaire. Mais dans la pratique, le faire reste courant, et peut même s'avérer gagnant, à condition que celle-ci soit de qualité et vous donne une image professionnelle et soignée. D'autant que celle-ci peut aussi renforcer votre image sur le réseau professionnel LinkedIn.
Pour cela, faire appel à un photographe professionnel était jusqu'ici l'option la plus recommandée. Or, le service offert par les photographes professionnels est à la hauteur de leur expertise. Autrement dit, cela coûte assez cher, peut être compliqué à booker dans des temps raisonnables, et prend le plus souvent quelques heures de votre temps.
Depuis quelques temps, toutefois, l'IA est devenue capable d'obtenir des clichés bluffants de professionnalisme à partir de vos photos, même si celles-ci ne sont pas, à la base, parfaites. Ces outils IA offrent ainsi une alternative rapide, accessible à tous, et délivrent un niveau de qualité étonnant.
L’outil AI Ease Headshot Generator fait le job gratuitement
AI Ease Headshot est un service simple et gratuit (freemium), qui transforme des selfies pris avec votre smartphone en portraits professionnels, le tout sans complications, en seulement quelques clics. La plateforme propose de nombreuses options qui vous permettent de facilement répondre à un besoin ponctuel de photo de CV professionnelle, sans se ruiner.
L'utilisateur y renseigne son genre (homme, femme ou non‑binaire) et des informations sur sa morphologie. Puis il choisit le type de tenue qu'il souhaite porter dans l'image finale : business, business casual, etc. Enfin, le générateur permet de changer complètement l'arrière‑plan en faisant un choix parmi plusieurs décors, comme un environnement de bureau, de studio ou en extérieur. Ce qui ajoute beaucoup de cachet au résultat.
Vient ensuite l'étape du téléversement d'un de vos selfies, puis c'est l'IA qui travaille en toute autonomie. AI Ease Headshot ne se contente pas de générer une seule image. Le service vous délivre à la place des dizaines de propositions toutes plus qualitatives les unes que les autres. On parle en effet de lots de 30, 60, voire 120 portraits qui sont délivrés en l'espace de quelques minutes à peine.
Tutoriel : comment générer votre portrait en 5 étapes
Étape 1 : la toute première étape est de prendre quelques selfies classiques avec votre smartphone. Rien de compliqué ici, il suffit de prendre des images cadrées aux trois quarts, et suffisamment éclairées pour que l'on voit bien les détails de votre visage, et de vos épaules. Prenez à cette occasion entre 3 et 5 images, pour permettre à l'IA de composer un résultat le plus qualitatif possible.
Étape 2 : rendez-vous depuis un ordinateur sur le site de l'outil AI Ease Headshot en cliquant sur ce lien puis suivez les instructions pour choisir les paramètres de base. C'est ici que vous indiquerez votre genre et votre morphologie pour permettre à l'IA de tirer un portrait à la fois réellement fidèle à la réalité, et de niveau professionnel.
Étape 3 : sélectionnez la tenue et le fond de l'image que vous souhaitez en sortie. Le service peut tout modifier, même si vous portiez un t-shirt ou une tenue différente du résultat souhaité. Vous pourrez choisir parmi une vaste sélection de vêtements qui délivrent une image de vous sérieuse auprès des recruteurs.
Étape 4 : importez les selfies que vous avez pris lors de la première étape. Vous pouvez simplement faire glisser les fichiers vers la fenêtre de votre navigateur. Quelques consignes vous sont au passage délivrées pour que vos images permettent d'atteindre les meilleurs résultats possibles. N'hésitez pas à trier vos images pour ne transmettre au service que celles qui collent le mieux aux instructions.
Étape 5 : lancez la génération de vos images, puis téléchargez-les. Il faut pour cela cliquer simplement sur le bouton Générer et patienter quelques minutes. Vous pouvez télécharger une ou plusieurs images, parmi de vastes lots de propositions comme nous vous l'expliquions dans la partie précédente.
Existe-t-il une meilleure solution pour des portraits professionnels en 2025 ?
AI Ease Headshot est une solution extrêmement économique, rapide, et flexible en comparaison à un shooting réalisé par un photographe professionnel. Et à vrai dire, ce n'est pas son seul avantage sur cette alternative.
L'utilisateur bénéficie en effet de plus de contrôle sur le résultat. Avec de nombreuses options de tenues et de décors, qui demanderaient autrement des heures de séance en studio et probablement, au final, des milliers d'euros de votre poche.
AI Ease Headshot vous permet pour l'essentiel de faire cela gratuitement. Et il offre plus de diversité, en prime, que d'autres générateurs disponibles sur internet. Le résultat est à la fois réaliste, et hautement personnalisable, avec un vaste choix d'images en sortie. Et toujours cette patine incroyablement professionnelle.
À qui s'adresse AI Ease Headshot ?
AI Ease Headshot est donc, en 2025, la solution de choix pour une vaste variété de profils : freelances, jeunes diplômés, salariés en télétravail, candidats à l'emploi et même créateurs d’image de marque personnelle. En réalité, toute personne qui souhaite améliorer son image avec un portrait propre, professionnel, et prêt à l'emploi, a toutes les raisons de s'intéresser à cet outil de génération de portraits de qualité studio sans contraintes.
Le fait qu'il puisse être utilisé gratuitement renforce énormément l'intérêt de la proposition, et réduit les barrières à l'entrée à néant. Alors pourquoi ne pas l'essayer dès maintenant et voir en quelques minutes le résultat avec vos selfies ?