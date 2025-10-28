Vous l'avez sans doute découvert récemment : Google a encore fait les gros titres avec une IA super-avancée. Celle-ci est capable de générer des images à partir d'un prompt avec une précision inouïe, de modifier des images sans créer d'aberrations graphiques, ou encore de créer de nouvelles images réalistes à partir de photos que vous lui donnez.

Le problème, c'est que ce nouveau modèle reste complexe d'accès, avant un déploiement plus grand public prévu ultérieurement. D'autant qu'il est conditionné la plupart des temps à l'achat d'un abonnement payant auprès de Google.

Si vous êtes impatient d'entrer gratuitement dans une nouvelle dimension pour la génération IA d'images, il y a toutefois une solution gratuite. Un outil, BananaImg AI, se propose en effet de simplifier l'accès au modèle Google nano banana avec une interface très intuitive, le tout sans dépenser d'argent lors de vos premières générations d'images.