Finis les pages griffonnées à la hâte, les comptes rendus laborieux, les cours décousus… Les Plaud Note et NotePin utilisent l’IA pour transcrire, structurer et synthétiser automatiquement vos échanges. À l’approche des fêtes, une ristourne de 15 % rend ces appareils encore plus alléchants.
Vous connaissez la chanson… une réunion qui s’éternise, des échanges qui fusent dans tous les sens, une décision prise au détour d’une digression… et parmi tout un tas d’autres choses à faire, l’obligation de pondre un compte rendu clair et précis.
Vous savez que cela vous coûtera une ou deux heures de votre temps. Il faut alors se replonger dans des notes parfois brouillonnes, interpréter ce qui a été dit, organiser, reformuler, structurer… et bien souvent, en fin de journée, lorsqu’on est fatigué. En d’autres termes, une opération laborieuse que les équipes de Plaud ont décidé de simplifier à grands coups d’intelligence artificielle.
Les Plaud Note et Plaud NotePin sont non seulement capables d’enregistrer tous les échanges, mais surtout de les comprendre, les structurer et les transformer automatiquement en notes que vous pouvez alors partager ou tout simplement utiliser.
Un outil IA qui change (vraiment) la donne
La promesse est à la fois simple et ambitieuse : capturer chaque mot en temps réel et transformer les données recueillies en une transcription structurée, claire et immédiatement exploitable. Là où la plupart des outils de prise de notes traditionnels se contentent de produire des transcriptions brutes, Plaud va plus loin grâce à une intégration avancée de l’IA.
Plaud Intelligence : l’IA qui structure vos notes
Plaud Intelligence identifie les intervenants, même lorsque plusieurs langues coexistent dans une même discussion, puis elle structure le texte, unifie les transcriptions et crée une mise en page pour que vous n’ayez pas à le faire. Grâce aux différents glossaires thématiques, comme le juridique, la finance ou encore la médecine, il est possible d’orienter l’IA vers certaines terminologies, notamment lorsque des prononciations se ressemblent.
Une fois l’enregistrement terminé, l’IA livre une synthèse complète : points essentiels, décisions actées, enjeux, tâches à suivre, risques soulevés, tout y est. Vous pouvez même dialoguer avec le document et le partager en un geste depuis l’application. Cette automatisation améliore non seulement votre productivité, mais aussi la qualité et la fiabilité de vos comptes rendus.
Des notes enrichies qui se partagent en un geste
Les Plaud Note et NotePin ne se limitent pas à l’audio. Il est possible d’ajouter des notes textuelles qui seront intégrées au contexte global pour une synthèse encore plus précise. L’application accepte aussi des photos afin d’inclure par exemple des documents projetés en réunion, les schémas dessinés au tableau, ou encore les supports imprimés.
Plaud Note ou NotePin : lequel choisir ?
S’ils partagent la même philosophie et le même moteur IA, ces deux modèles n’ont pas exactement la même personnalité.
Plaud Note
Avec son format plat ultra fin de 2,99 mm, le Plaud Note se glisse aussi bien dans une poche qu’entre deux pages d’un carnet. Il s’adresse aussi bien aux professionnels qui recherchent un enregistreur efficace notamment pour les réunions qu’aux étudiants en amphithéâtre.
Comptez jusqu’à 30 heures d’enregistrement audio, de quoi couvrir plusieurs journées de travail ou un séminaire complet sans difficulté. Deux modes distincts sont disponibles, pour les conversations en présentiel ou les appels téléphoniques. À ce propos, une coque magnétique fournie permet de fixer l’appareil au dos du smartphone afin d’obtenir une prise de son impeccable.
Plaud Note en un clin d’œil :
- Plaud Intelligence : transcription IA (112 langues), identification des locuteurs, synthèses
- Format compact et discret (2,99 mm d’épaisseur)
- Jusqu’à 30 heures d’enregistrement + 60 jours en veille
- Enregistrement en personne et d’appels téléphoniques
- 15 % de réduction du 11 au 17 décembre
Plaud NotePin
Le Plaud NotePin mérite bien son nom. Son clip intégré permet de le fixer facilement sur un vêtement, une sangle ou une pochette. Une configuration qui devrait séduire les journalistes, créateurs de contenu, étudiants en reportage ou toute personne ayant besoin d’un enregistreur en déplacement.
Son autonomie est légèrement inférieure à celle du Plaud Note, mais reste très solide. Comptez 20 heures d’enregistrement et 40 jours en veille. En contrepartie, il gagne en mobilité avec seulement 16,6 grammes sur la balance et un format discret (51 × 21 × 11 mm).
Son fonctionnement est d’une simplicité déconcertante : un appui pour lancer l’enregistrement, un second pour marquer un passage important à retrouver facilement dans la transcription. Un vrai plus pour ceux qui enregistrent des interviews ou des échanges au quotidien.
Plaud NotePin en un clin d’œil :
- Format léger et discret avec clip : 16,6 g seulement
- Idéal pour les utilisateurs en déplacement
- 20 heures d’enregistrement + 40 jours en veille
- Marqueurs instantanés pour retrouver les passages clés
- 15 % de réduction pendant les fêtes