Vous connaissez la chanson… une réunion qui s’éternise, des échanges qui fusent dans tous les sens, une décision prise au détour d’une digression… et parmi tout un tas d’autres choses à faire, l’obligation de pondre un compte rendu clair et précis.

Vous savez que cela vous coûtera une ou deux heures de votre temps. Il faut alors se replonger dans des notes parfois brouillonnes, interpréter ce qui a été dit, organiser, reformuler, structurer… et bien souvent, en fin de journée, lorsqu’on est fatigué. En d’autres termes, une opération laborieuse que les équipes de Plaud ont décidé de simplifier à grands coups d’intelligence artificielle.

Les Plaud Note et Plaud NotePin sont non seulement capables d’enregistrer tous les échanges, mais surtout de les comprendre, les structurer et les transformer automatiquement en notes que vous pouvez alors partager ou tout simplement utiliser.